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Blue Apron планирует привлечь до $ 586,5 млн в ходе предстоящего IPO

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Blue Apron планирует привлечь до $ 586,5 млн в ходе предстоящего IPO
Согласно заявлению регулирующего органа в понедельник, компания Blue Apron планирует привлечь до $ 586,5 млн в ходе первоначального публичного размещения. Служба по доставке еды заявила, что в ходе IPO продаст 30 миллионов акций по цене от $ 15 до $ 17.



Компания Blue Apron, отправляющая ящики с ингредиентами и рецептами для их приготовления, будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикетом APRN. Впервые заявка на проведение публичного размещения была подана 1 июня. Анализ финансовых показателей Blue Apron показал, что начиная с 2014 года, компания тратила все большее количество денег. Потери, в основном, связанны с большими расходами на маркетинг. В 2016 году компания потеряла $ 144,1 млн или 18,1% своих доходов. Но при этом доходы Blue Apron стремительно растут — в 2016 году компания заработала $ 796 млн.

Коротко о компании:

Blue Apron — американская служба для доставки еды по подписке. Основное отличие от аналогичных услуг заключается в том, что Apron собирает ингредиенты для блюд и рецепты для их приготовления, после чего посылка отправляется получателю. Компания предоставляет доступ клиентам к абсолютно новой пищевой системе. В современном мире все больше способов выращивания и сбора урожая, поэтому выбирать качественные продукты становится сложнее. Компания упрощает процесс, наладив связи с фермерами для получения продуктов высокого качества, и доставляет их клиентам в зависимости от их предпочтений. Кроме того, в Blue Apron работает команда профессиональных шеф-поваров, которые придумывают уникальные рецепты.

В первом квартале этого года услугами платформы воспользовались около 1 миллиона клиентов. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году компания обслужила 649,000 клиентов.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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