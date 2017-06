Alcest Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 14,254 Благодарностей: 1,392 Записей в блоге: 5 УГ: 25 КП: 0.099 подарки

Стартап Yes To привлек $56 млн для производства натуральной косметики

Производитель натуральных косметических средств Yes To Inc., расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек 56 млн долларов инвестиций.



Данный раунд финансирования был возглавлен старейшей инвестиционной компанией Viking Global Investors LP, а также уже существующими частными инвесторами. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для масштабирования производства косметики.



«Мы с нетерпением ждали момент сотрудничества и вот он настал! Yes To уже начинает пользоваться спросом и в будущем это несомненный лидер в сфере натуральной косметики» - заявил Скотт Поттер, управляющий Viking Global Investors LP. Основанная в 2006 году под руководством генерального директора Ингрида Джека, Yes To является производителем натуральных косметических средств без добавления парабенов и пригодных для вторичной переработки.





На сегодняшний день, компания предлагает 9 продуктов (гель для душа, шампунь, крема, скрабы): для лица, тела, рук, ног, волос, губ, для интимных зон, для детей и универсальный.



Специально для MMPG.RU

Уникальность Производитель натуральных косметических средств Yes To Inc., расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек 56 млн долларов инвестиций.Данный раунд финансирования был возглавлен старейшей инвестиционной компанией Viking Global Investors LP, а также уже существующими частными инвесторами. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для масштабирования производства косметики.Основанная в 2006 году под руководством генерального директора Ингрида Джека, Yes To является производителем натуральных косметических средств без добавления парабенов и пригодных для вторичной переработки.На сегодняшний день, компания предлагает 9 продуктов (гель для душа, шампунь, крема, скрабы): для лица, тела, рук, ног, волос, губ, для интимных зон, для детей и универсальный.

|🔥Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для инвестиций, рефбек 75%, статьи в разделе «Лайфхаки» и «Инсайдер», стартапы🔥|

|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек __________________