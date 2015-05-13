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Стартап Yes To привлек $56 млн для производства натуральной косметики

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Стартап Yes To привлек $56 млн для производства натуральной косметики

Производитель натуральных косметических средств Yes To Inc., расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек 56 млн долларов инвестиций.

Данный раунд финансирования был возглавлен старейшей инвестиционной компанией Viking Global Investors LP, а также уже существующими частными инвесторами. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для масштабирования производства косметики.

«Мы с нетерпением ждали момент сотрудничества и вот он настал! Yes To уже начинает пользоваться спросом и в будущем это несомненный лидер в сфере натуральной косметики» - заявил Скотт Поттер, управляющий Viking Global Investors LP.
Основанная в 2006 году под руководством генерального директора Ингрида Джека, Yes To является производителем натуральных косметических средств без добавления парабенов и пригодных для вторичной переработки.


На сегодняшний день, компания предлагает 9 продуктов (гель для душа, шампунь, крема, скрабы): для лица, тела, рук, ног, волос, губ, для интимных зон, для детей и универсальный.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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