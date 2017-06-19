Технический анализ цены Биткоин 19.06.2017 — формирование диаграммы разворота?

Цена биткоина, вероятно, формирует график «голова и плечи» на 4-х часовом графике, сигнализируя о долгосрочной распродаже.
Ключевые особенности цены Биткоин
Технические сигналы индикаторов
- Цена биткоина недавно резко опустилась ниже уровня консолидации, сигнализируя о том, что прилив инвестиций благоприятствуют проявлению медвежьего тренда.
- Цена отскочила от зоны интереса, чтобы показать борьбу быков.
- Дальнейший прилив инвестиций не был поддержан другими участниками и кажется, формируется график «голова и плечи».
Цена встречает сопротивление на колеблющейся точке перегиба 100 SMA и если она в состоянии держать уровень капиталовложений под контролем, биткоин может вернуться к последним минимумам около 2200$. Пробив ниже этого уровня, который также является отрезком где образуется разворот графика, может подтвердить, что медвежий тренд восходит с высокой скоростью.
Обратите внимание, что потенциально «голова и плечи» составляет от 2200 до 3000 долларов, поэтому итоговая распродажа может продолжаться упадком на 800$, приняв уровень цены биткоина не ниже 1400 долларов за единицу. Однако 100 SMA всё ещё выше долгосрочной 200 SMA, поэтому путь наименьшего сопротивления по-прежнему находится на верхнем уровне.
Таким образом, прорыв за 100 SMA с колеблющимся сопротивлением около 2700$ может привести к тому, что цена Биткоин будет повышаться до максимумов за всё время. Если медведи вернут контроль отсюда, правое плечо может быть закончено в ближайшее время.
Стохастика указывает на то, что покупатели восстанавливают контроль над игрой, даже не задевая условия перепродажи. Индекс относительной силы (RSI), тем временем, отходит в сторону, предполагая, что консолидация может продолжаться. Разрыв между скользящими средними по-прежнему достаточно широк, похоже поэтому, пока нет ни единого шанса на нисходящее пересечение.
Факторы рынка
На этой неделе поступило не так много информации из США, которая может повлиять на действия цены доллара, хотя стоит отметить, что специальные выборы в Джорджии могут оказаться барометром поддержки для администрации Трампа. Победа демократа может привести к развязыванию гонки Трампа, которое может стать медвежьим трендом для доллара и бычьим для биткоина.
Между тем, высказывания Брексита и выступления королевы в Великобритании могут повлиять на общее настроение к риску среди инвесторов, а также на продолжающиеся дискуссии о формировании коалиционного правительства.
Источник: btcworldnews.ru
Заглядывайте к нам! К сожалению, изображения вставлять мне пока не дозволено. Читайте статью полностью на источнике!