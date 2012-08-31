Почему не следует инвестировать в биткоин: 4 факта против него



В настоящее время актив, не уступающий по доходности биткоину, сложно отыскать. Он считается наиболее востребованной криптовалютой, которая с конца марта до середины июня 2017 продемонстрировала отличный рост – с $900 до $3000.



Эксперт попытался ответить на вопрос, почему цена биткоина взлетела до немыслимых значений. Это вызвало затруднения, поскольку, учитывая децентрализованный характер данной валюты, подобное вряд ли было возможно.



Вильямс не исключает, что взлет биткоина может быть связан с рядом факторов. Начать следует с того, что популярность этой криптовалюты постоянно растет. Увеличение ее стоимости привлекает внимание СМИ. В немалой степени этому способствовала недавняя атака вируса WannaCry, блокировавшего сотни тысяч компьютеров во всем мире.



Мошенники, создавшие вирус, требовали выкуп исключительно в биткоинах. В итоге данная криптовалюта оказалась в центре внимания. Другим важным фактором стало решение японского правительства, давшего согласие считать биткоин платежным средством. Как и в случае с другими валютами, обращение биткоина должно происходить в соответствии с японскими законами, направленными против отмывания денег.



При этом данное решение властей Страны восходящего солнца открыло путь новым инвесторам и помогло узаконить биткоин в качестве потенциально допустимой формы оплаты. Существенный вклад в развитие данной криптовалюты внесла и администрация президента США Дональда Трампа.



Напомним, главу Белого дома устраивает ослабление национальной валюты, которое служит стимулом для американского экспорта.



Однако ослабевший доллар провоцирует инвесторов искать активы-убежища, к которым можно отнести золото и биткоин, уверен Вильямс. Количество биткоинов во всем мире ограничено 21 млн, при этом ряд инвесторов рассматривает его как альтернативу золоту.



Росту данной криптовалюты также способствовала поддержка представителей администрации Трампа, например, Мика Малвани, главы административно-бюджетного направления, которого прозвали биткоин-конгрессменом.



Однако, несмотря на подъем популярности этой криптовалюты, Вильямс называет четыре фактора, из-за которых инвесторам не следует иметь дело с биткоином.



Анонимность биткоина не идет ему на пользу



Главным преимуществом данной криптовалюты, по мнению аналитика, является его неподконтрольность каким-либо властям.



Благодаря этому пользователи могут сохранять анонимность, несмотря на то, что их транзакции можно отследить любому. Анонимность владельцев – одна из важнейших причин роста биткоина. Оборотной стороной такой анонимности может стать рост мошеннических операций, что можно увидеть на примере с WannaCry. Дело может принять серьезный оборот, если власти сумеют обнаружить, что биткоин используется для финансирования преступной или террористической деятельности. В таком случае не исключен полный запрет этой криптовалюты.



Эксперт полагает, что если правительства большинства стран введут нормы, тормозящие обо*рот криптовалюты, она резко подешевеет.



Безопасность биткоина находится под вопросом



Одной из важнейших проблем при работе с данной криптовалютой эксперт видит в отсутствии ее безопасности. В будущем вопросы безопасного использования биткоина тоже могут быть не решены.



Одной из проблем может стать высокая вероятность атаки на существующие сети, обрабатывающие транзакции с биткоином. Другой причиной, заявленной в журнале Forbes еще два года назад, может стать централизация биткоин-сети. Специалисты полагают, что в подобной ситуации данная криптовалюта могла сделаться более уязвимой для кибервзломов.



В настоящее время эта сеть децентрализована, но нет гарантии, что так будет всегда. Данной сетью управляют майнеры – физические и юридические лица, добывающие новые биткоины и поддерживающие всю систему. Они получают плату за создание блоков и комиссии за транзакции. Если размер их вознаграждения будет падать, майнеры не смогут получать прибыль и будут выходить из системы. Если их количество сократится, система станет централизованной и более уязвимой, чем в данный момент.



Это может негативно отразиться на рынке вплоть до его обрушения.



Не все способы инвестирования в биткоин приемлемы



По мнению Вильямса, в настоящее время нет на 100% безопасных способов вложения в биткоин. При анонимном инвестировании в разы возрастает риск потерь из-за низкой ликвидности или возможных хакерских атак.



Три года назад японская биржа Mt. Gox, обрабатывавшая на тот момент порядка 70% всех транзакций данной криптовалюты, подала заявление о банкротстве. В Mt. Gox сообщили, что в результате кибервзлома были похищены 850 тыс. биткоинов на сумму примерно 450 млн долларов. Более ликвидным вариантом эксперт считает вложение в биржевой фонд Bitcoin Investment Trust, владеющий 173 594 биткоинами.



В настоящее время рыночная капитализация Bitcoin Investment Trust равна 714,78 млн долларов, что в 1,7 раза превышает цену принадлежащих фонду сетевых платежных средств. Кроме того, комиссия фонда достигает 2%, что довольно много.



Большинство не понимает сути биткоина



Аналитик уверен, что многие люди не понимают, что представляет из себя новая криптовалюта. Неверное понимание сути биткоина и его поведения на рынке может привести к плачевным результатам.



Примером может служить его нынешняя волатильность, а также события 2013−2014 годов, когда криптовалюта потеряла в цене около 80%. Большинство не представляют принципов работы биткоина на мировом рынке.



Однако если инвесторам сложно разобраться в подобных вещах и просчитать риски, сопряженные с такой работой, на рынке биткоина может образоваться огромный «пузырь».



Так, в настоящее время риски в разы превышают потенциальную прибыль, подводит итог эксперт.



Источник По мнению Шона Вильямса, одного из активных авторов Motley Fool, риски, связанные с вложением в популярную криптовалюту – биткоин, очень высоки. Они могут перевесить потенциальную прибыль, полагает аналитик.В настоящее время актив, не уступающий по доходности биткоину, сложно отыскать. Он считается наиболее востребованной криптовалютой, которая с конца марта до середины июня 2017 продемонстрировала отличный рост – с $900 до $3000.Эксперт попытался ответить на вопрос, почему цена биткоина взлетела до немыслимых значений. Это вызвало затруднения, поскольку, учитывая децентрализованный характер данной валюты, подобное вряд ли было возможно.Вильямс не исключает, что взлет биткоина может быть связан с рядом факторов. Начать следует с того, что популярность этой криптовалюты постоянно растет. Увеличение ее стоимости привлекает внимание СМИ. В немалой степени этому способствовала недавняя атака вируса WannaCry, блокировавшего сотни тысяч компьютеров во всем мире.Мошенники, создавшие вирус, требовали выкуп исключительно в биткоинах. В итоге данная криптовалюта оказалась в центре внимания. Другим важным фактором стало решение японского правительства, давшего согласие считать биткоин платежным средством. Как и в случае с другими валютами, обращение биткоина должно происходить в соответствии с японскими законами, направленными против отмывания денег.При этом данное решение властей Страны восходящего солнца открыло путь новым инвесторам и помогло узаконить биткоин в качестве потенциально допустимой формы оплаты. Существенный вклад в развитие данной криптовалюты внесла и администрация президента США Дональда Трампа.Напомним, главу Белого дома устраивает ослабление национальной валюты, которое служит стимулом для американского экспорта.Однако ослабевший доллар провоцирует инвесторов искать активы-убежища, к которым можно отнести золото и биткоин, уверен Вильямс. Количество биткоинов во всем мире ограничено 21 млн, при этом ряд инвесторов рассматривает его как альтернативу золоту.Росту данной криптовалюты также способствовала поддержка представителей администрации Трампа, например, Мика Малвани, главы административно-бюджетного направления, которого прозвали биткоин-конгрессменом.Однако, несмотря на подъем популярности этой криптовалюты, Вильямс называет четыре фактора, из-за которых инвесторам не следует иметь дело с биткоином.Главным преимуществом данной криптовалюты, по мнению аналитика, является его неподконтрольность каким-либо властям.Благодаря этому пользователи могут сохранять анонимность, несмотря на то, что их транзакции можно отследить любому. Анонимность владельцев – одна из важнейших причин роста биткоина. Оборотной стороной такой анонимности может стать рост мошеннических операций, что можно увидеть на примере с WannaCry. Дело может принять серьезный оборот, если власти сумеют обнаружить, что биткоин используется для финансирования преступной или террористической деятельности. В таком случае не исключен полный запрет этой криптовалюты.Эксперт полагает, что если правительства большинства стран введут нормы, тормозящие обо*рот криптовалюты, она резко подешевеет.Одной из важнейших проблем при работе с данной криптовалютой эксперт видит в отсутствии ее безопасности. В будущем вопросы безопасного использования биткоина тоже могут быть не решены.Одной из проблем может стать высокая вероятность атаки на существующие сети, обрабатывающие транзакции с биткоином. Другой причиной, заявленной в журнале Forbes еще два года назад, может стать централизация биткоин-сети. Специалисты полагают, что в подобной ситуации данная криптовалюта могла сделаться более уязвимой для кибервзломов.В настоящее время эта сеть децентрализована, но нет гарантии, что так будет всегда. Данной сетью управляют майнеры – физические и юридические лица, добывающие новые биткоины и поддерживающие всю систему. Они получают плату за создание блоков и комиссии за транзакции. Если размер их вознаграждения будет падать, майнеры не смогут получать прибыль и будут выходить из системы. Если их количество сократится, система станет централизованной и более уязвимой, чем в данный момент.Это может негативно отразиться на рынке вплоть до его обрушения.По мнению Вильямса, в настоящее время нет на 100% безопасных способов вложения в биткоин. При анонимном инвестировании в разы возрастает риск потерь из-за низкой ликвидности или возможных хакерских атак.Три года назад японская биржа Mt. Gox, обрабатывавшая на тот момент порядка 70% всех транзакций данной криптовалюты, подала заявление о банкротстве. В Mt. Gox сообщили, что в результате кибервзлома были похищены 850 тыс. биткоинов на сумму примерно 450 млн долларов. Более ликвидным вариантом эксперт считает вложение в биржевой фонд Bitcoin Investment Trust, владеющий 173 594 биткоинами.В настоящее время рыночная капитализация Bitcoin Investment Trust равна 714,78 млн долларов, что в 1,7 раза превышает цену принадлежащих фонду сетевых платежных средств. Кроме того, комиссия фонда достигает 2%, что довольно много.Аналитик уверен, что многие люди не понимают, что представляет из себя новая криптовалюта. Неверное понимание сути биткоина и его поведения на рынке может привести к плачевным результатам.Примером может служить его нынешняя волатильность, а также события 2013−2014 годов, когда криптовалюта потеряла в цене около 80%. Большинство не представляют принципов работы биткоина на мировом рынке.Однако если инвесторам сложно разобраться в подобных вещах и просчитать риски, сопряженные с такой работой, на рынке биткоина может образоваться огромный «пузырь».Так, в настоящее время риски в разы превышают потенциальную прибыль, подводит итог эксперт.

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