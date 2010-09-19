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Стартап Talla привлек $8,3 млн для своих интеллектуальных чат-ботов

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Стартап Talla привлек $8,3 млн для своих интеллектуальных чат-ботов


Стартап Talla, создающий ботов, которые могут отвечать на различные HR и IT-вопросы и помогать сотрудникам выполнять свои задачи, привлек $8,3 млн. инвестиций для расширения своей деятельности и улучшения технологии распознавания разговорной речи. Бот Talla Service Desk использует обработку естественного языка (NLP), чтобы отвечать на вопросы разговорным способом, и со временем становится еще умнее.

”Когда вы отвечаете на вопрос, бот Talla анализирует ответ и при необходимости добавляет его в свою базу знаний. Мы много фокусируемся на распознавании различных фраз и терминов для изучения сходства разных предложений“, – объяснил генеральный директор компании Роб Мэй во время своего интервью изданию VentureBeat.



Полученные в текущем раунде инвестиции будут направлены на увеличение продаж и расширение маркетинговой команды, а также на увеличение команды по научным исследованиям, чтобы изучить возможные варианты улучшения NLP Talla.

”Благодаря глубокому машинному обучению эти инструменты и методы действительно начнут делать людей более продуктивными, а также улучшать работу пользователей. Таким образом, это принесет двойную пользу – снизит расходы и позволит предоставлять более качественное обслуживание. Поэтому в ближайшие несколько лет мы сможем увидеть действительно уникальные возможности у ботов, так как все больше компаний, занимающихся корпоративным программным обеспечением, активно внедряют у себя искусственный интеллект“, – отметил Мэй.



Также как Troops и Statsbot, стартап Talla является одним из представителей небольшой группы компаний, создающих ботов для корпоративных клиентов и для приложений по совместной работе, таких как Slack или Microsoft Teams, которые привлекли миллионы долларов для своих ботов.

Текущий инвестиционный раунд в размере $8,3 млн. возглавила венчурная компания Glasswing Ventures, с участием PJC и действующих инвесторов, включая Avalon, Pillar и Launch. Стартап Talla базируется в Кембридже (штат Массачусетс) и на сегодняшний день привлек в общей сложности более 12 миллионов долларов инвестиций.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/19/t...tter-listener/

https://text.ru/antiplagiat/5948233a7ceb4
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