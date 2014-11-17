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Bosch строит завод за $1.1 миллиард

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Bosch строит завод за $1.1 миллиард

Один из ведущих поставщиков для автомобильной промышленности компания Bosch вкладывает значительные средства в перспективное направление - завод, стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который будет производить полупроводниковую продукцию, использующуюся в беспилотных автомобилях, умных домах и умной городской инфраструктуре. Новое производство, которое будет расположено в Дрездене (Германия), ориентировочно начнет выпускать продукцию в коммерческих масштабах в 2021 году, а строительство должно быть завершено в 2019 году.

Значительно расширенный потенциал производства чипов, как это рассматривается компанией, позволит Bosch оставаться ключевым поставщиком в этой области, так как автопроизводители продолжают все больше и больше внимания уделять подключенным сервисам и мобильным платформам. Bosch не является новичком, когда речь заходит о производстве чипов. По данным Bloomberg, компания поставила чипы для автомобилей, а также уже для более современных устройств, таких как смартфоны, на протяжении более 40 лет.

Новый завод также будет поставлять чипы, которые обеспечивают более традиционную функциональность для автомобилей, включая те, которые вызывают срабатывание подушек безопасности и выдачу данных на контрольной панели приборов, а встроенную возможность подключения к мобильной связи.

Intel тоже пытается позиционировать себя как ключевого поставщика чипов в мире автономных транспортных средств, а также Qualcomm (чему способствует покупка NXP, хотя в настоящее время она изучается контрольными органами ЕС, чтобы получить одобрение на закрытие сделки). Bosch работает в этой области в течение длительного времени, но автономный рынок несколько отличается от обычного, поэтому будет очень интересно узнать, кто получит доминирующее положение на перспективном рынке: те, кто работает в компьютерной сфере или те, для кого более привычной является автомобильная отрасль.

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