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Стартап Augury привлек $17 млн для интеллектуальной механической диагностики

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Стартап Augury привлек $17 млн для интеллектуальной механической диагностики


Стартап Augury, занимающийся разработкой интеллектуальных решений для индустриального «Интернета вещей» (IIoT), привлек 17 миллионов долларов инвестиций во втором раунде финансирования.

Текущий инвестиционный раунд возглавили венчурные компании Eclipse Ventures, Munich Re и Munich Re/HSB Ventures (венчурное подразделение Hartford Steam Boiler). Кроме того, в данном финансировании участвовали Sound Ventures, Pritzker Group Venture, First Round Capital, а также Lerer Hippeau Ventures.



Компания планирует использовать полученное финансирование для укрепления отношений с производителями оригинального оборудования (OEM), налаживания стратегических партнерских связей и дальнейшего развития своей интеллектуальной технологии, предназначенной для индустрии механической диагностики.

Возглавляемый генеральным директором Сааром Йосковицем, стартап Augury разработал интеллектуальное решение Predictive Maintenance (PdM), работающее в режиме реального времени, которое эффективно сочетает в себе искусственный интеллект и индустриальный «Интернет вещей», чтобы обеспечить машины передовыми системами для оптимизации собственного состояния. Тем самым значительно увеличивается продуктивность производства, и повышается безопасность человека на рабочем месте.


Стартап наладил плодотворное сотрудничество с такими производителями оригинального оборудования, как PSG Dover, Grundfos, Armstrong. Кроме того, в числе его клиентов присутствуют Johnson Controls, Aramark, Trane, Carrier, AECOM и Mueller.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/06/augur...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59480ce4bbae0
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