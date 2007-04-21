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В Москве раскупают видеокарты для майнинга криптовалют

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В Москве раскупают видеокарты для майнинга криптовалют
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Кто-то приценивается к устройствам автоматического доения для того, чтобы укомплектовать собственное фермерское хозяйство, а кто-то предпочитает "компьютерные фермы", специализирующиеся на майнинге. Бум последнего времени – это майнинг криптовалют: поддержание вычислений для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц валюты, допустим, — тех же биткойнов.



Производительная майнинг-ферма может приносить небольшой, но стабильный доход "компьютерному фермеру", однако, для этого требуется укомплектовать ее нужными "доильными аппаратами", — в данном случае видеокартами с графическими процессорами (современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, они имеют встроенный графический процессор), которые подошли для этого дела больше, чем центральный процессор. Говорят, что первоначальные вложения в видеокарты можно окупить за несколько месяцев.
На самом деле, существует 2 вида майнинга: майнинг на специальных устройствах — АСИКах (ASIC — специализированный процессор) и майнинг на видеокартах. Как правило, майнинг на видеокартах выгоднее "фермеру", так как он позволяет добывать больше криптовалют, делает возможным быстрый апгрейд, при отказе от идеи можно продавать по одной видеокарте.


Биткоин-ферма для создания криптовалюты

Вот так выглядит типичная "компьютерная майнинг-ферма": 6 видеокарт, материнская плата с возможностью установки 6-ти видеокарт, процессор, оперативная память и SSD диск. Самый дорогостоящий элемент – это именно видеокарты, которые были сметены с прилавков компьютерных магазинов в Москве. В "Юлмарте" прокомментировали это событие так: "Видеокарты покупают блоками, — по 20-30 штук. И в ближайшее время можно получить только те варианты, которые не используются для майнинга".

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