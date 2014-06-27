Mani-Business-Farm - farm-business.ru

Сажай различные культуры
На старте игры, вам доступно большое количество посадок, от ягодных культур до фруктовых деревьев.
Цитата:
Собирай урожай и готовь блюда
Собирайте урожай со своих посадок, в дальнейшем вы можете их продать на рынке, или приготовить различные блюда, которые можно продать еще дороже.
Цитата:
Занимайся производством
К вашему выбору огромный выбор построек, в которых вы можете производить различную продукцию.
Цитата:
Зарабатывай реальные деньги
В нашей игре каждый может заработать столько сколько он захочет, все зависит от ваших возможностей, и выработанной стратегии.
Как заработать на проекте «Farm-Business»?
Цитата:
ФЕРМЕР
На Ваш выбор предоставлено 16 видов различных посадок! Они отличаются стоимостью посадки и стоимостью собираемого урожая. Урожай каждого вида востребован в системе! Сажайте, выращивайте, собирайте и продавайте системе или на бирже. Также Вы можете из этого урожая что-нибудь приготовить и получить ещё больше прибыли! Выбор за Вами!
Цитата:
ПОВАР
Выкупайте у фермеров продукты и готовьте различные блюда. Огромное разнообразие блюд не даст Вам скучать. Готовые блюда продавайте системе или на бирже. Периодически система выкупает некоторые из блюд по особенной цене! Открывайте новые изготавливающие здания и готовьте ещё больше блюд! Станьте настоящим шеф-поваром!
Маркетинг
Процент окупаемости составляет всего 15% в месяц. (При выращивании продуктов и продаже их системе)
15%+ Процент растет в зависимости от производства и очень многих факторов. (Подробнее в разделе "FAQ")