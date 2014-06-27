Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Mani-Business-Farm - farm-business.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:23
#1
Любитель
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Адрес: Украина (г. Харьков)
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.08.2014
Сообщений: 348
Благодарностей: 13
УГ: 1
КП: 0.195
Mani-Business-Farm - farm-business.ru
Приветствую всех Форумчан, я не являюсь админом/владельцем сайта.
Дата запуска проекта: 19.06.2017 г.



Цитата:
Сажай различные культуры
На старте игры, вам доступно большое количество посадок, от ягодных культур до фруктовых деревьев.

Цитата:
Собирай урожай и готовь блюда
Собирайте урожай со своих посадок, в дальнейшем вы можете их продать на рынке, или приготовить различные блюда, которые можно продать еще дороже.

Цитата:
Занимайся производством
К вашему выбору огромный выбор построек, в которых вы можете производить различную продукцию.

Цитата:
Зарабатывай реальные деньги
В нашей игре каждый может заработать столько сколько он захочет, все зависит от ваших возможностей, и выработанной стратегии.
Как заработать на проекте «Farm-Business»?
Цитата:
ФЕРМЕР

На Ваш выбор предоставлено 16 видов различных посадок! Они отличаются стоимостью посадки и стоимостью собираемого урожая. Урожай каждого вида востребован в системе! Сажайте, выращивайте, собирайте и продавайте системе или на бирже. Также Вы можете из этого урожая что-нибудь приготовить и получить ещё больше прибыли! Выбор за Вами!
Цитата:
ПОВАР

Выкупайте у фермеров продукты и готовьте различные блюда. Огромное разнообразие блюд не даст Вам скучать. Готовые блюда продавайте системе или на бирже. Периодически система выкупает некоторые из блюд по особенной цене! Открывайте новые изготавливающие здания и готовьте ещё больше блюд! Станьте настоящим шеф-поваром!
Маркетинг

Процент окупаемости составляет всего 15% в месяц. (При выращивании продуктов и продаже их системе)
15%+ Процент растет в зависимости от производства и очень многих факторов. (Подробнее в разделе "FAQ")

Платежные системы:



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Старый Сегодня, 22:37
#2
Интересующийся
 
Имя: Anonim
Пол: Мужской
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 7
УГ: 4
КП: 0.013
Re: Mani-Business-Farm - farm-business.ru
Сайт не открылся, но по скринам темы стоит предположить, что там ничего нового. Фаттория)
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На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

Время делать качественные проекты.
Karleen на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:39
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