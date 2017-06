BiziAlen Блог - newhyip.com



Хостинговая компания выплатит более миллиона долларов в биткоинах кибервымогателям

Южнокорейская хостинговая компания Nayana согласилась заплатить около $1,1 млн в биткоинах кибервымогателям, которые с помощью вируса-шифровальщика заблокировали 150 принадлежащих фирме серверов. Об этом пишет Nag.ru.



В результате атаки недоступными оказались почти 3,5 тысячи клиентских сайтов.



Цитата: «Мы провели переговоры с хакерами и теперь готовим деньги на покупку биткоинов, чтобы восстановить работу зашифрованных серверов», – заявил глава компании Хван Чилхон.



По словам Хван Чилхона, он прекрасно понимает, что платить выкуп противозаконно. Однако решение пойти на условия вымогателей было принято, поскольку иначе компания ставит под удар сотни тысяч людей, работающих у ее клиентов. Услугами Nayana преимущественно пользуются небольшие организации и стартапы.



Цитата: «Решение Nayana создает очень плохой прецедент и угрожает ростом риска взлома других хостинговых компаний страны», – считает Шин Дэ-кью, глава отдела реагирования на интернет-инциденты Агентства интернет-безопасности Кореи.



Цитата: «Переговоры с вымогателями – худшее решение. Если злоумышленники не расшифруют данные, компания ничего не сможет сделать», – заявил Лим Чон-ин, профессор кафедры киберзащиты при сеульском Университете Коре.



В Агентстве интернет-безопасности Кореи (KISA) заявили, что начнут исследование в области восстановления зашифрованных данных, чтобы снизить ущерб от кибервымогательства. Также в KISA добавили, что планируют присоединиться к проекту Европола No More Ransom («Больше никаких выкупов»), в рамках которого жертвы вымогателей могут воспользоваться обновляемой базой бесплатных программ-декрипторов для расшифровки файлов.



Ранее сообщалось, что имевшая место в мае массовая кибератака на компьютеры с использованием вируса WannaCry привела к ущербу, размер которого превысил $1 млрд.



