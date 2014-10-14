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Въезжающих в США могут обязать декларировать биткоины

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Въезжающих в США могут обязать декларировать биткоины

Согласно новому законопроекту, внесенному в Сенат США, всех въезжающих в страну могут обязать декларировать биткоины и другие цифровые активы, если их рыночная стоимость превышает $10 тыс. Об этом пишет Bitcoinist.

Автором законопроекта 1241 (О борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и фальшивомонетчеством) выступил сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли.

Упоминание о криптовалютах содержится в разделе 13 законопроекта (Предоплаченные устройства доступа, цифровые валюты или другие подобные инструменты) и предполагает сотрудничество специально уполномоченного Таможенной службы и министра внутренней безопасности США.

Законопроект ставит своей целью предотвратить ввоз в США незадекларированных цифровых активов, и, как предполагается, въезжающие в США должны будут заявлять об имеющихся в их распоряжении криптовалютах на сумму более $10 тыс вне зависимости от того, есть ли у таможенников возможность это выяснить.

В случае, если средства не будут задекларированы, законопроект предполагает их блокировку, хотя как это планируется реализовать технически, не совсем ясно.

Напомним, в мае в США к реальным тюремным срокам по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств были приговорены двое американских пользователей биржи LocalBitcoins.

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