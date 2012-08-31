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Британский финансовый регулятор напоминает о рисках биткоина

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Британский финансовый регулятор напоминает о рисках биткоина

Исполнительный директор Управления по финансовому надзору Великобритании Крис Вулард призвал не забывать о том, что торговля криптовалютами связана с серьезными рисками потери финансовых средств.

Вулард напомнил, что рынок цифровых валют отличается высокой волатильностью. С начала года биткоин подорожал почти в три раза, преодолев отметку в $3000 неделю назад. По его словам, пользователям не следует забывать, что криптовалюты не регулируются, в отличие от других финансовых инструментов.

Цитата:
«Мы не запрещаем тем компаниям, деятельность которых регулируется, участвовать в криптовалютных торгах, мы не запрещаем банкам предоставлять свои услуги таким компаниям. Я сейчас говорю не о том, что мы рассматриваем цифровые валюты как нечто по своей природе плохое... Но мы должны проявлять определенную степень осторожности [по отношению к криптовалютам]», —
сказал Вулард.

О необходимости быть более бдительными в отношении криптовалют говорилось и в апрельском бюллетене британского Управления по финансовому надзору.

Цитата:
«Технология распределенного реестра — находится в стадии зарождения. Как и многие другие технологии, последствия которых еще не полностью поняты, она заслуживает пристального внимания как со стороны компаний, так и со стороны регулирующих органов. В конечном счете, компаниям самим придется решать, достаточно ли она удобна для внедрения, использования и поддержания и превосходят ли ее выгоды те риски, которые она в себе несет».
В качестве примера регулятор приводит использование криптовалют для трансграничных платежей и ухода от рисков высокой волатильности некоторых фиатных валют. Но в этом случае необходимо помнить о высокой волатильности самих криптовалют, тем самым выбирая ту валюту, чей курс колеблется меньше.

Финансовые регулирующие органы стремятся обезопасить потребителей от возможных рисков, признает основатель консалтинговой фирмы Оливер Буссманн. Но, по его словам, "вопрос заключается в том, как можно соблюсти баланс и не зарегулировать новую индустрию", пишет Financial News.

Цитата:
«Я понимаю регулятора. Они несут ответственность за защиту прав потребителей. Если вы не являетесь экспертом и инвестируете в этот сектор, не понимая возможные последствия, то ситуация может развиваться по сценарию пузыря доткомов, как 20 лет назад».
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