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Цены на жилье в Англии продолжают падать

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Старый Сегодня, 20:52
#1
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Цены на жилье в Англии продолжают падать
Не только в России цены на жилье продолжают падать. Пострадала и благополучная Англия. В июне средние цены на жилье упали на 2.4%, это самое крупное падение цен, начиная с 2010 года, причем не первое падение за этот год.

Основная причина падения цен - отсутствие денег у населения. У людей просто нет денег покупать новое жилье. Обслуживание жилья стоит все дороже. Многие люди стараются избавиться от лишних метров жилья, купив себе что-нибудь попроще. Предложение на много превышает спрос.

Вторая причина почему люди стали меньше вкладывать деньги в покупку жилья - политическая неопределенность. Еще не понятна ситуация с процедурой выхода Англии из Евросоюза. Многие англичане опасаются, что впереди ждут еще более сложные времена и боятся делать такие крупные вложения, как покупка жилья.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Лондоне, где большая доля жилья премиального сектора. Такое жилье покупают еще хуже.

С инвестиционной точки зрения покупка жилья в Англии выглядит также мало привлекательно. За год это уже второе крупное падение цен на жилье, но многие эксперты говорят, что не последнее и жилье еще будет дешеветь.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...iki-1002102826

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5948011be5c84
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