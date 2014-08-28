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Россия вышла из рецессии за счет повышения цен на сырье

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#1
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Россия вышла из рецессии за счет повышения цен на сырье


Уже третий квартал в подряд, экономика России по данным Правительства РФ и статистики демонстрирует рост. Нам сообщили, что Россия наконец-то вышла из долгой и продолжительной рецессии, самой большой за последние 20 лет. Но проблема заключается в том, что простой народ не видит, что жизнь стала лучше, не видит повышения зарплат и экономического подъема страны. Наоборот доходы людей падают, люди все больше и больше погружаются в кредитное рабство. Многие банки свернули свои кредитные программы и люди уже вынуждены брать деньги взаймы у микрофинансовых организаций под очень высокие проценты.

Согласно проведенным опросам 20% людей экономит на еде и у них нет денег на лекарства. Среди пенсионеров этот показатель выше 30%. Есть в России такие регионы, где каждый второй житель вынужден отказывать себе даже в покупке продуктов питания, не говоря уже об одежде обуви и остальных товарах, которые не являются повседневными товарами первой необходимости.

Строительная отрасль, которая является двигателем экономики и кормит кучу других смежных отраслей находится в долгом и затяжном упадке, причем темпы падения только нарастают. Огромное количество построенных в кредит домов сейчас не могут найти своего покупателя из-за отсутствия денег у населения. Так как строительные фирмы не могут вернуть кредиты, они вынуждены банкротится. Причем объявляют себя банкротами не только новые фирмы, но и старые, которые много лет строили дома, имеют много построенных домов, квартиры в которых они просто не могут продать. То есть себя объявляют банкротами компании с мощными производственными базами с огромными активами. Но проблема заключается в том, что данные активы не ликвидны, их трудно продать. Да и банкам в счет погашения кредитов они нафиг не нужны. У строительной отрасли самый большой спад - 4.5%.

Не намного лучше дела обстоят в банках. Люди из-за отсутствия средств перестали нести депозиты, по кредитам все больше и больше просрочек, с ипотекой сплошные проблемы (что делать с валютной ипотекой банки до сих пор не определились), еще и государство ужесточило деятельность коллекторов. В банках просто нет денег на новые кредиты и денежную подпитку экономики. Им бы выжить.

Здравоохранение демонстрирует спад на 2%. Даже сельское хозяйство, не смотря на защитные санкции, все равно продолжает падать на 1%.


Так чтоже в России растет? И почему Правительство говорит о подъеме экономики?

Все просто: растет цена на нефть. А вместе с ней корректируются все расчеты. Если год назад в среднем нефть стоила 32 рубля за баррель, то сейчас 52 рубля. Рост в промышленности возник, только за счет этой цифровой разницы. За счет повышения цен на нефть поднялась собираемость налогов. Выросла добыча полезных ископаемых на 3.5%. Также положительных итогов добился транспорт и оборонный комплекс.

Специально для mmgp.ru
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...fti-1002103454

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5947fc047b873
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Flyers (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
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Re: Россия вышла из рецессии за счет повышения цен на сырье
32 Рубля за баррель???
Flyers на форуме  
Старый Сегодня, 20:55
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,653
Благодарностей: 1,791
УГ: 23
КП: 0.256
подарки
Автор темы Re: Россия вышла из рецессии за счет повышения цен на сырье
Цитата:
Сообщение от Flyers Посмотреть сообщение
32 Рубля за баррель???
Это средняя цена нефти за 2016 год согласно данных статистики. Исходя из этой цены и делались расчеты. Когда цена поднялась до 52 рублей, естественно все расчеты в 2017 году поменялись. Вот откуда взялся рост и почему его не видят простые граждане. Нефть их особо не касается.
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 21:02
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 11
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Re: Россия вышла из рецессии за счет повышения цен на сырье
я думал 32 доллара
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