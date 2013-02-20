Polybius Bank привлек инвестиций на сумму в 8212 BTC.
В ходе кампании по сбору средств на финансирование эстонско-швейцарского стартапа - первого цифрового банка нового поколения Polybius Bank, который ориентирован на предоставление финансовых услуг организациям, работающих с криптовалютами и технологией blockchain по всему миру, на текущий момент уже привлечено 8212 bitcoin (~21.300.367 долларов) инвестиционных средств.
Текущая краудфандинговая кампания только за первые 3 дня привлекла около 2313 bitcoin (~6.000.000 долларов).
После привлечения 2313 BTC (~6.000.000 долларов) инвестиционных средств у электронного банка Polybius Bank появилась возможность официально зарегистрироваться как банк и начать предоставлять финансовые услуги согласно европейским законам.
Стратегия цифрового банка Polybius Bank предусматривает, что когда объем инвестиций перевалит за отметку в 10.000.000 долларов, сразу будет запущена Digital Pass - это личная разработка технологии по биометрической идентификации клиентов, и плюс к этому будет запущена работа по интеграции искусственного интеллекта в схему кредитования.
Разработка проекта велась чуть более одного года и в ней принимала участие международная группа состоящая из технических специалистов, банковских сотрудников, бизнесменов работающих в сфере финансовых технологий из 5 стран Европы.
Инвестиционные токены проекта обеспечены технологией blockchain Ethereum. Электронный оборот банковских документов обеспечивает blockchain технология Emercoin. А финансовые транзакции проводятся при помощи частной blockchain технологии, которая была разработана украинской финтех-организацией Attic Lab.
ICO-краудфандинг цифрового банка Polybius Bank был запущен 31 мая текущего года и будет проходить на протяжении пяти недель. За это время планируется собрать 25.000.000 долларов.
По материалам: http://forklog.com/polybius-bank-pri...mln-v-hode-ico