CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,065 Благодарностей: 815 УГ: 3 КП: 0.168 подарки

Стартап Talkable с центром разработки в Украине привлек $2 млн инвестиций







Стоит отметить, что проект Talkable был учрежден в 2011 году жителем США Аланом Грантом. Данный стартап представляет собой сервис электронной коммерции, позволяющий пользователям находить новых клиентов с помощью действующей большой базы. В этих целях проект демонстрирует потребителям так званую рефпрограмму в формате специальных маркетинговых предложений, наподобие «Предложи этот товар своему другу и вы вместе сможете получить скидку». Стартап имеет уже свыше 60 клиентов, в их числе присутствуют такие известные компании, как Crate & Barrel, Shutterfly, Gymboree, Hotels.com, а также TOMS Shoes.



С начала своей деятельности данный проект предпочитал раскручиваться на свои деньги, и после прохождения момента безубыточности каждый год демонстрировал рост на 70%, сообщили представители стартапа. На сегодняшний день Talkable получает доход, равный 5 миллионам долларов в год, и без учета текущего раунда, получил лишь 1,7 миллиона долларов сторонних инвестиций – большинство этих средств предоставил Y Combinator.



У стартапа есть 2 офиса – в Сан-Франциско, а также в Киеве. Весной прошлого года в проекте работало 26 сотрудников, из них 13 в Киеве, но сейчас в украинском подразделении работает уже 26 специалистов, и они составляют 60% от всей команды. Благодаря полученному сегодня финансированию стартап собирается значительно расширить киевское подразделение и довести его до 45 сотрудников. Причем на родине проекта – в Сан-Франциско команда окажется заметно меньше (25 человек).







”Мы планирует существенно расширить наш киевский отдел. Мы создаем тут профессиональную команду уже на протяжении 5 лет и называем ее своим наибольшим достижением. 60% от общего количества сотрудников работает в Украине, в том числе маркетинговый отдел в полном составе. Постепенно мы собираемся довести данный показатель до 70%“, – отметил генеральный директор компании Брэд Кам. Отдельные свободные должности в украинском подразделении уже размещены на DOU.



Кроме разработчиков, и другие подразделения Talkable недавно начали работать в Киеве. Среди них Campaign Managers, взаимодействующий прямиком с пользователями и запускающий рефкампании для них. ”Это считается огромным челленджом для СТО – не только контролировать разработчиков, но и успешно интегрировать самые результативные бизнес-стратегии. Украинские разработчики в других компаниях обычно работают несколько оторвано от бизнеса, и поэтому они не всегда осведомлены, где их кодинговая составляющая пребывает в рамках развития всего бизнеса, у нас же все по-другому“, – комментирует представитель стартапа Леся Арнольд.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5947f7de12a49 Американский проект Talkable с украинским центром разработки получил 2 миллиона долларов в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавила венчурная компания Go Ahead Ventures, последняя нередко участвует в первых раундах для стартапов, прошедших акселерацию в Y Combinator. Полученные деньги проект собирается использовать для увеличения количества продаж и маркетинговых целей, а также для запуска Нью-Йоркского офиса и существенного расширения команды программистов в Киеве.Стоит отметить, что проект Talkable был учрежден в 2011 году жителем США Аланом Грантом. Данный стартап представляет собой сервис электронной коммерции, позволяющий пользователям находить новых клиентов с помощью действующей большой базы. В этих целях проект демонстрирует потребителям так званую рефпрограмму в формате специальных маркетинговых предложений, наподобие «Предложи этот товар своему другу и вы вместе сможете получить скидку». Стартап имеет уже свыше 60 клиентов, в их числе присутствуют такие известные компании, как Crate & Barrel, Shutterfly, Gymboree, Hotels.com, а также TOMS Shoes.С начала своей деятельности данный проект предпочитал раскручиваться на свои деньги, и после прохождения момента безубыточности каждый год демонстрировал рост на 70%, сообщили представители стартапа. На сегодняшний день Talkable получает доход, равный 5 миллионам долларов в год, и без учета текущего раунда, получил лишь 1,7 миллиона долларов сторонних инвестиций – большинство этих средств предоставил Y Combinator.У стартапа есть 2 офиса – в Сан-Франциско, а также в Киеве. Весной прошлого года в проекте работало 26 сотрудников, из них 13 в Киеве, но сейчас в украинском подразделении работает уже 26 специалистов, и они составляют 60% от всей команды. Благодаря полученному сегодня финансированию стартап собирается значительно расширить киевское подразделение и довести его до 45 сотрудников. Причем на родине проекта – в Сан-Франциско команда окажется заметно меньше (25 человек).”Мы планирует существенно расширить наш киевский отдел. Мы создаем тут профессиональную команду уже на протяжении 5 лет и называем ее своим наибольшим достижением. 60% от общего количества сотрудников работает в Украине, в том числе маркетинговый отдел в полном составе. Постепенно мы собираемся довести данный показатель до 70%“, – отметил генеральный директор компании Брэд Кам. Отдельные свободные должности в украинском подразделении уже размещены на DOU.Кроме разработчиков, и другие подразделения Talkable недавно начали работать в Киеве. Среди них Campaign Managers, взаимодействующий прямиком с пользователями и запускающий рефкампании для них. ”Это считается огромным челленджом для СТО – не только контролировать разработчиков, но и успешно интегрировать самые результативные бизнес-стратегии. Украинские разработчики в других компаниях обычно работают несколько оторвано от бизнеса, и поэтому они не всегда осведомлены, где их кодинговая составляющая пребывает в рамках развития всего бизнеса, у нас же все по-другому“, – комментирует представитель стартапа Леся Арнольд.По материалам ain.ua