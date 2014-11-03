Что лучше: банк, ЭПС или блокчейн? блокчейна на счетах кошельков ЭПС можно было спокойно придерживать крупные суммы денег, как и на банковских картах, то в наши дни лучше все получения сразу же обналичивать по горячим следам.





Вы когда-нибудь задумывались над тем, какая система более безопасна: банковская или блокчейна? Размышляли ли вы о том, почему блокчейн кошелек тоже систематически поддается хакерским атакам? Вам известен ответ на вопрос: почему чаще стали воровать деньги с банковских карт? Если нет, то давайте вместе разбираться вместе.



Научились никому не доверять?



Для виртуальных ЭПС и банковских организаций важна репутация. А как ее заслужить у своих клиентов, без предоставления надежной безопасности? Да, приходится указывать свои паспортные данные. Но как раз именно эти данные и используют банки с платежными системами для жесткой проверки и четкого контроля транзакций. При этом ни одно третье лицо никогда не узнает и ваших финансовых делах.



Что касается системы блокчейн, то здесь никто не оглашает свои настоящие данные. В то же время транзакциями любого пользователя можно интересоваться сколько душе угодно. За конфиденциальность «гроссбуха» никто не отвечает. О вот она ахиллесова пята!



Как бы не так. База данных системы блокчейн бессчетное количество раз копируется архитектурой программы. Если какой-то профи отважится изменить существующие записи, запутать следы и безнаказанно опустошить понравившийся счет блокчейн кошелька, ему придется запустить вирусы в огромнейшее количество компьютеров. Подобное действие не всякому хакеру по зубам. Так что хоть транзакции сети открыты и находятся у всех на виду, отследить конкретного пользователя по валютным операциям или же замести следы своего взлома практически невозможно. Но именно этот нюанс и не позволяет отозвать отправленные деньги обратно.



А вот с банковских карт и кошельков ЭПС тех клиентов, которые часто совершают покупки на площадках интернет-магазинов, «чёрным» программистам легко вывести деньги на свои счета. А все потому, что часть виртуальных бутиков только ради этой цели и открывается, чтобы получить данные своих покупателей. Ну а дальше дело техники.



Вы точно тому адресату средства переводите?



ЭПС никогда не переведет деньги на банковскую карту, если ее данные не будут совпадать с ФИО владельца кошелька. Банковские организации всегда интересуются данными плательщика и адресата. Поэтому по распечатке всегда можно отследить последние денежные переводы и, при необходимости, вернуть их обратно (если банк в этом посодействует).



Схема блокчейна же работает по другому принципу. Здесь все транзакции осуществляются при помощи закрытого, персонального ключа. Программа обрабатывает заданные параметры перевода, сверяет данные приватного ключа и разрабатывает одноразовую подпись. После отправки транзакции эта подпись автоматически аннулируется. Повторно восстановлению она уже не подлежит. Этот принцип алгоритма как раз и является препятствием обратного перевода. Но в то же время и к общему депозиту пользователя тоже не доберешься. Если же по невнимательности отправишь монеты не на тот адрес, то только последний сможет вернуть их вам обратно, если пожелает.



Счета, счета… Да их же не существует!



После активного использования ЭПС и банков мы, по привычке, продолжаем обсуждать счета блокчейн кошелька. Да только их в системе не существует. Есть адреса, содержащие определенное количество денег, и записи алгоритма обо всех выполненных транзакциях, которые синхронизировано копируются у пользователей системы после новой операции.



Кто такие майнеры?



Хотя и говорят, что все транзакции в системе блокчейн проходят бесконтрольно. На самом деле это не так. Для внесения новых записей о созданных и отправленных транзакциях подбирается группа пользователей. Это, всем нам известные, майнеры. Им доверена проверка существующих данных и внесение информации о свежих переводах в качестве новых блоков в цепочку системы. За свою деятельность они получают награду в криптовалютах.



В завершение



Я провела параллель между функционалом банков, ЭПС и блокчейном. Каждые из них имеют свои преимущества и недоработки. Но вот, какая система все же самая лучшая, так и не определилась. Буду вам очень признательна, если вы мне в этом поможете.







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Цифровые деньги и электронные счета открыли перед нами мир безграничных возможностей. Но в то же время и отобрали у нас защиту. Если еще до появленияна счетах кошельков ЭПС можно было спокойно придерживать крупные суммы денег, как и на банковских картах, то в наши дни лучше все получения сразу же обналичивать по горячим следам.Вы когда-нибудь задумывались над тем, какая система более безопасна: банковская или? Размышляли ли вы о том, почемутоже систематически поддается хакерским атакам? Вам известен ответ на вопрос: почему чаще стали воровать деньги с банковских карт? Если нет, то давайте вместе разбираться вместе.Для виртуальных ЭПС и банковских организаций важна репутация. А как ее заслужить у своих клиентов, без предоставления надежной безопасности? Да, приходится указывать свои паспортные данные. Но как раз именно эти данные и используют банки с платежными системами для жесткой проверки и четкого контроля транзакций. При этом ни одно третье лицо никогда не узнает и ваших финансовых делах.Что касается, то здесь никто не оглашает свои настоящие данные. В то же время транзакциями любого пользователя можно интересоваться сколько душе угодно. За конфиденциальность «гроссбуха» никто не отвечает. О вот она ахиллесова пята!Как бы не так. База данныхбессчетное количество раз копируется архитектурой программы. Если какой-то профи отважится изменить существующие записи, запутать следы и безнаказанно опустошить понравившийся счет, ему придется запустить вирусы в огромнейшее количество компьютеров. Подобное действие не всякому хакеру по зубам. Так что хоть транзакции сети открыты и находятся у всех на виду, отследить конкретного пользователя по валютным операциям или же замести следы своего взлома практически невозможно. Но именно этот нюанс и не позволяет отозвать отправленные деньги обратно.А вот с банковских карт и кошельков ЭПС тех клиентов, которые часто совершают покупки на площадках интернет-магазинов, «чёрным» программистам легко вывести деньги на свои счета. А все потому, что часть виртуальных бутиков только ради этой цели и открывается, чтобы получить данные своих покупателей. Ну а дальше дело техники.ЭПС никогда не переведет деньги на банковскую карту, если ее данные не будут совпадать с ФИО владельца кошелька. Банковские организации всегда интересуются данными плательщика и адресата. Поэтому по распечатке всегда можно отследить последние денежные переводы и, при необходимости, вернуть их обратно (если банк в этом посодействует).же работает по другому принципу. Здесь все транзакции осуществляются при помощи закрытого, персонального ключа. Программа обрабатывает заданные параметры перевода, сверяет данные приватного ключа и разрабатывает одноразовую подпись. После отправки транзакции эта подпись автоматически аннулируется. Повторно восстановлению она уже не подлежит. Этот принцип алгоритма как раз и является препятствием обратного перевода. Но в то же время и к общему депозиту пользователя тоже не доберешься. Если же по невнимательности отправишь монеты не на тот адрес, то только последний сможет вернуть их вам обратно, если пожелает.После активного использования ЭПС и банков мы, по привычке, продолжаем обсуждать счета. Да только их в системе не существует. Есть адреса, содержащие определенное количество денег, и записи алгоритма обо всех выполненных транзакциях, которые синхронизировано копируются у пользователей системы после новой операции.Хотя и говорят, что все транзакции впроходят бесконтрольно. На самом деле это не так. Для внесения новых записей о созданных и отправленных транзакциях подбирается группа пользователей. Это, всем нам известные, майнеры. Им доверена проверка существующих данных и внесение информации о свежих переводах в качестве новых блоков в цепочку системы. За свою деятельность они получают награду в криптовалютах.Я провела параллель между функционалом банков, ЭПС и. Каждые из них имеют свои преимущества и недоработки. Но вот, какая система все же самая лучшая, так и не определилась. Буду вам очень признательна, если вы мне в этом поможете.------------------------

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