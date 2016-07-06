Milk VFX, предоставляющая визуальные эффекты для фильмов, привлекла £2 млн

Business Growth Fund предоставил инвестиции в размере £2 млн для Milk Visual Effects.
Лондонская компания предоставляет визуальные эффекты для телевизионных и художественных фильмов, работая с производителями контента, такими как BBC, Netflix и Warner Bros.
В прошлом году Milk выиграла "Эмми" за работу над "Шерлоком", а соучредительница Сара Беннет получила "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты" за фильм "Ex-Machina".
Компания также работала над проектами "Доктор Кто", "Фантастические твари и где они обитают", а также "Марсианин".
Milk была основана пятью специалистами в области визуальных спецэффектов в 2013 году, а в настоящее время в компании работает 150 человек в Лондоне и Кардиффе. Компания будет использовать инвестиции для расширения своих студий, приобретения нового оборудования и найма новых сотрудников.
BGF также представила компанию Ивану Данлейви, который будет выполнять функции неисполнительного председателя. Данлейви ранее занимал должность главного исполнительного директора Pinewood Studios в течение 17 лет.
Перевод специально для mmgp.ru