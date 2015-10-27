Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitPurse LTD - bitpurse.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:35
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,770
Благодарностей: 1,019
УГ: 20
КП: 0.006
BitPurse LTD - bitpurse.biz
Я не админ!

Начало: 19/06/2017

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About:
BitPurse Ltd. Является решением всех трейдеров. Основанная в 2017 году. Широкий спектр услуг, которые мы предлагаем, был специально разработан, чтобы помочь держателям биткойнов принимать правильные инвестиционные решения.

Чертеж:
7% ежедневно в течение 23 дней;
10% ежедневно в течение 20 дней;
12% ежедневно в течение 18 дней;
13% ежедневно в течение 17 дней.


Реферальная комиссия:
7%


Платежные процессоры:
Bitcoin


Минимальный депозит:
0.01 BTC

Особенности
Защита DDOS
SSL
Уникальный дизайн


Наш депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount:0.02360133 BTC
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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