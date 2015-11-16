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В Швейцарии сторонники безусловного дохода активно двигают свои идеи в народ

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Старый Сегодня, 19:18
#1
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В Швейцарии сторонники безусловного дохода активно двигают свои идеи в народ


Стоит сразу напомнить, что в прошлом году швейцарцы проводили у себя в стране референдум и большинством голосов (77%) не приняли идею безусловного основного дохода (БОД) в размере 2500 франков в месяц (если утрированно, то это когда не надо обязательно работать, а тебя кормит государство, выплачивая ежемесячно приличные субсидии). Впрочем, некоторые сторонники этой инициативы так до сих пор и не успокоились, а создали например, свою организацию, название которой в переводе звучит как: "Твой базовый доход". Другими словами они считают, что не всё ещё потеряно и они смогут доказать швейцарскому обществу преимущества введения для граждан Швейцарской Конфедерации безусловного дохода.

И вот как сообщает швейцарская пресса, участники организации "Твой базовый доход" недавно занялись краудфандингом ради своего небольшого эксперимента. Средства им понадобились, чтобы в течение 1 года они смогли бы выплачивать по 2500 франков ежемесячно 2-м "счастливчикам" этой акции, которых выберут случайным образом, если человек зарегистрируется на сайте этой организации: deinbge.ch и именно на этом сайте сейчас и идёт сбор средств на этот эксперимент. Там уже было добровольно пожертвовано более 3600 швейцарских франков из необходимых 60 000. Конечно, сбор средств продвигается не так быстро как хотелось организаторам этой акции, но они напоминают, что все-таки каждый 5-й швейцарец на упомянутом выше референдуме голосовал за БОД, а значит шансы в скором времени получить на счет 60 000 франков у них довольно велики.

Поскольку, согласно официальной статистике сейчас в Швейцарии средняя зарплата на 1-го человека приближается к 6200 франкам (это почти $6370), то в прошлом году из-за этого в местном обществе возникло множество споров: а сможет ли обычная семья прожить на такие деньги - это когда каждому члену семьи безусловно платиться 2500 франков в месяц и никто из членов семью не работает. Организаторы эксперимента хотят доказать, что жить на 2500 франков в Швейцарии можно достаточно хорошо.

Между тем, например, власти швейцарской Лозанны уже заявляли ранее, что будут изучать идею БОД более детально, правда они не хотели бы платить БОД всем поголовно, а только некоторым категориям граждан, однако, даже это уже вызывает одобрение у вышеуказанной организации "Твой базовый доход" - они только двумя руками "за". И безусловно, они продолжают надеяться, что эта инициатива рано или поздно будет поддержана населением страны, ведь на подходе еще одна подобная идея и её озвучили местные социалисты - это платить до 17 лет каждому рожденному в Швейцарии по 2400 франков в год, чтобы молодой человек вступал во взрослую жизнь с 40 000 франков в кармане. Ну что ж понаблюдаем: - чем же в итоге закончится это сражение идеалистов с реалистами.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5947e6ea1f394
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:22.
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