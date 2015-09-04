Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,742 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Платформа для бизнес-сообщений Esendex привлекла инвестиции от HgCapital

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:58
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,402
Благодарностей: 151
УГ: 10
КП: 0.148
подарки
Платформа для бизнес-сообщений Esendex привлекла инвестиции от HgCapital

19 июня 2017 года: HgCapital сегодня объявила об инвестициях в Esendex. HgCapital фокусируется на инвестициях в технологическом секторе по всей Европе. Условия сделки не разглашаются.

Основанная в 2001 году, Esendex предоставляет компаниям платформу для массовой рассылки информации клиентам. Ассортимент продуктов Esendex включает в себя SMS, голосовую связь, электронную почту. Более 13 000 компаний в Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, Германии и Австралии пользуются услугами компании для информирования своих клиентов и персонала. В Esendex работает более 140 человек в международных офисах. Esendex был приобретен Darwin Private Equity в июле 2013 года.

Недавно Esendex приобрела SMSpubli, ведущего поставщика услуг деловых сообщений в Испании, чтобы еще больше укрепить свои позиции на этом быстрорастущем рынке.

По завершении сделки Esendex и SMSpubli будут объединены с Mobyt SpA и SMSenvoi, существующими портфельными компаниями HgCapital, которые предоставляют аналогичные решения для обмена бизнес-сообщениями в Италии и Франции.

Дэвид Ишотт, партнер команды HgCapital Mercury, заявил: "Мы рады сотрудничеству с Джеффом Лав, а также всей командой менеджеров и сотрудниками Esendex, Mobyt, SMSpubli и SMSEnvoi.com. Мы также очень рады предоставленной возможности поддержать ведущую компанию по обмену бизнес-сообщениями. Мы сразу же будем стремиться к дальнейшему росту, будем стараться еще больше ускорить рост за счет дальнейших приобретений, и мы также будем стремиться интенсифицировать темпы развития технологий и продуктов".

Джефф Лав, генеральный директор Esendex, прокомментировал: "Это захватывающее время для обмена мобильными бизнес-сообщениями, и сочетание этих четырех сильных компаний создает европейского тяжеловеса в области коммуникаций. Наша компания насчитывает 200 сотрудников и 25 000 клиентов, которые отправляют около 2 миллиардов сообщений в год, мы имеем очень хорошие возможности для продвижения этой быстрорастущей отрасли. Благодаря поддержке HgCapital для дальнейших приобретений, а также продолжению роста, мы с нетерпением ждем возможности помочь еще большему количеству компаний преобразовать коммуникацию со своими клиентами и персоналом."




Специально для mmgp.ru
Уникальность
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Платформа бизнес-аналитики Looker привлекла $81,5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.03.2017 14:26
Платформа LawGeex привлекла $7 млн для AI-анализа бизнес-контрактов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.03.2017 02:01
Немецкая B2B платформа для пищевой промышленности GastroHero привлекла инвестиции kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.12.2016 19:51
Российская платформа удаленной работы для мам MamaDoma.biz привлекла инвестиции CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.11.2016 20:51
Платежная биткоин-платформа Paymium привлекла инвестиции на €1 млн Aliaksandre Новости криптовалют 0 04.09.2015 22:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Привет из Армении
От KarenCZ в разделе «Other countries»
Аватар mysilver
ИГРА-4!!! Отгадавшему - ПРИЗ 5$
От mysilver в разделе «Игры на форуме»
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Tigrenish
Cisco выкупила стартап CliQr Technologies за $260 млн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Артем Захаров
Новая звезда криптовалютного рынка
От Артем Захаров в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Oliver Frank
Нaцбaнк смягчил вaлютныe огрaничeния
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,742
Тем
474,768
Сообщений
11,764,041

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube