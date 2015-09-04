Платформа для бизнес-сообщений Esendex привлекла инвестиции от HgCapital

19 июня 2017 года: HgCapital сегодня объявила об инвестициях в Esendex. HgCapital фокусируется на инвестициях в технологическом секторе по всей Европе. Условия сделки не разглашаются.
Основанная в 2001 году, Esendex предоставляет компаниям платформу для массовой рассылки информации клиентам. Ассортимент продуктов Esendex включает в себя SMS, голосовую связь, электронную почту. Более 13 000 компаний в Великобритании, Франции, Испании, Ирландии, Германии и Австралии пользуются услугами компании для информирования своих клиентов и персонала. В Esendex работает более 140 человек в международных офисах. Esendex был приобретен Darwin Private Equity в июле 2013 года.
Недавно Esendex приобрела SMSpubli, ведущего поставщика услуг деловых сообщений в Испании, чтобы еще больше укрепить свои позиции на этом быстрорастущем рынке.
По завершении сделки Esendex и SMSpubli будут объединены с Mobyt SpA и SMSenvoi, существующими портфельными компаниями HgCapital, которые предоставляют аналогичные решения для обмена бизнес-сообщениями в Италии и Франции.
Дэвид Ишотт, партнер команды HgCapital Mercury, заявил: "Мы рады сотрудничеству с Джеффом Лав, а также всей командой менеджеров и сотрудниками Esendex, Mobyt, SMSpubli и SMSEnvoi.com. Мы также очень рады предоставленной возможности поддержать ведущую компанию по обмену бизнес-сообщениями. Мы сразу же будем стремиться к дальнейшему росту, будем стараться еще больше ускорить рост за счет дальнейших приобретений, и мы также будем стремиться интенсифицировать темпы развития технологий и продуктов".
Джефф Лав, генеральный директор Esendex, прокомментировал: "Это захватывающее время для обмена мобильными бизнес-сообщениями, и сочетание этих четырех сильных компаний создает европейского тяжеловеса в области коммуникаций. Наша компания насчитывает 200 сотрудников и 25 000 клиентов, которые отправляют около 2 миллиардов сообщений в год, мы имеем очень хорошие возможности для продвижения этой быстрорастущей отрасли. Благодаря поддержке HgCapital для дальнейших приобретений, а также продолжению роста, мы с нетерпением ждем возможности помочь еще большему количеству компаний преобразовать коммуникацию со своими клиентами и персоналом."
Специально для mmgp.ru
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