Biena Snacks привлек инвестиции для производства натуральных белковых закусок

Стартап Biena Foods, расположенный в Бостоне (штат Массачусетс), привлек инвестиции для производства натуральных белковых закусок из цельного нута.
Инвестиции предоставил Blueberry Ventures, Centerman Capital, New Ground Ventures, частный инвестор Даррен Ровелл из ESPN и основатель Spanx Сара Блекли. Инвестиционные средства будут направлены на дальнейшее развитие компании, в также для улучшения маркетинга, чтобы выйти на другие рынки США.
«Я очень рад, что новые фонды и инвесторы начали сотрудничать с Biena Foods. Наши закуски помогут американским потребителям быть здоровее», - заявил один из основателей стартапа Джо Ши.
Компания предоставляет снеки из 3-х разных вкусов: соленые, шоколадные, карамельные и которые содержат не боле 130 калорий на порцию.
Я надеюсь, что Biena будет хорошо позиционироваться, чтобы в ближайшее время стать лидером на рынке. В июне 2017 года на Food Show Fancy в Jacob Javits Center в Нью-Йорке мы публично представим новую линейку наших снэков, а уже в июле будет запущено масштабное производство и продажи по всей территории США, - добавил Джо Ши.
Основанная 1 марта 2012 года маркетологом Рене Махаян и техническим директором Джо Ши, Biena Foods является производителем натуральных шоколадных и карамельных закусок с повышенным содержанием белка из цельного нута.
На сегодняшний день, компания реализует свою продукцию в 15 000 торговых точек, включая онлайн магазины Amazon и SnackAisle.
Специально для MMGP.RU
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