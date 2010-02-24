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Unbxd, платформа для поиска на базе облачных вычислений, привлекла $12,5 млн

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Unbxd, платформа для поиска на базе облачных вычислений, привлекла $12,5 млн

Unbxd, платформа для поиска на базе облачных вычислений, привлекла $12.5 млн.

В число инвесторов вошли Eight Roads Ventures (собственная инвестиционная компания Fidelity International Limited), а также существующие инвесторы IDG Ventures, Inventus Capital Partners, Nirvana Ventures и Крис Гопалакришнан (соучредитель Infosys).

Компания намерена использовать средства для дальнейшего инвестирования в свою платформу на базе искусственного интеллекта.


Во главе с Паваном Сондуром, соучредителем и генеральным директором, Unbxd предоставляет собственный интеллектуальный движок, который захватывает и обрабатывает более 50 различных данных покупателя, чтобы обеспечить персонализированный поиск по сайту, навигацию, рекомендации по продуктам и мерчандайзинг для интернет-магазинов, таких как Ashley HomeStore, Express, FreshDirect , Rue21 и ibSupply. Компания также откроет новые офисы в Чикаго и Нью-Йорке.





Перевод специально для mmgp.ru
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