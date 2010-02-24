Unbxd, платформа для поиска на базе облачных вычислений, привлекла $12.5 млн.
В число инвесторов вошли Eight Roads Ventures (собственная инвестиционная компания Fidelity International Limited), а также существующие инвесторы IDG Ventures, Inventus Capital Partners, Nirvana Ventures и Крис Гопалакришнан (соучредитель Infosys).
Компания намерена использовать средства для дальнейшего инвестирования в свою платформу на базе искусственного интеллекта.
Во главе с Паваном Сондуром, соучредителем и генеральным директором, Unbxd предоставляет собственный интеллектуальный движок, который захватывает и обрабатывает более 50 различных данных покупателя, чтобы обеспечить персонализированный поиск по сайту, навигацию, рекомендации по продуктам и мерчандайзинг для интернет-магазинов, таких как Ashley HomeStore, Express, FreshDirect , Rue21 и ibSupply. Компания также откроет новые офисы в Чикаго и Нью-Йорке.
Перевод специально для mmgp.ru