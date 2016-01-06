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Израильский стартап Gamida, разработчик иммунной терапии, привлек $40M

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Израильский стартап Gamida, разработчик иммунной терапии, привлек $40M


Gamida Cell Ltd. из Иерусалима, является израильским стартапом, разработчиком клеточной и иммунной терапии для лечения онкологических и генетических заболеваний. Компания привлекла $40 млн. финансирования.



В финансировании участвовали новые инвесторы Shavit Capital, а также VMS Investment Group и Israel Biotech Fund, и уже действующие инвесторы Novartis, Clal Biotechnology Industries (CBI) и Israel HealthCare Ventures (IHCV).

Компания планирует использовать привлеченные средства, чтобы поддержить исследования на этапе клинических испытаний своего нового продукта - NiCord, который предназначен для того, чтобы облегчить трансплантацию костного мозга. Планируется расширение собственных производственных мощностей и открытие производства в США. Кроме того в планах дальнейшее продолжение развития дополнительного производства таких продуктов, как CordIn® для редких генетических заболеваний и NK cells для лечения рака.




Yael Margolin, Президент и главный исполнительный директор Gamida Cell, заявил, что компания является лидером в области клеточной и иммунной терапии для лечения онкологических и генетических заболеваний. Компания занимается разработкой и производством препаратов для лечения широкого круга заболеваний, включая рак, генетические гематологические заболевания, такие как серповидно-клеточная анемия и талассемия, синдромы отказа костного мозга, такие как апластическая анемия, генетические болезни обмена веществ и аутоиммунные заболевания.

Компания разрабатывает препарат NiCord, который предназначен для использования в качестве трансплантата. Препарат получен из пуповинной крови, которая была обогащена стволовыми и прогениторными клетками с помощью использования запатентованной фирменной технологии.




NiCord использует пуповинную кровь, которая не нуждается в полном соответствие тканям пациента, и, следовательно, может быть доступна для практически всех нуждающихся.

В настоящее время Gamida Cell набирает подходящих больных в свой мультиоперационный международный центр для проведения клинических испытаний NiCord в качестве трансплантата для пересадки костного мозга для больных раком крови, которые не могут быстро найти подходящего полностью совместимого донора.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finsmes.com/2017/06/gamid...financing.html
http://www.gamida-cell.com/



https://text.ru/antiplagiat/5947d78026062
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:03.
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