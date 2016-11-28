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Checkout Technologies, платформа автоматизации проверки на базе ИИ, привлекла €400000

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Checkout Technologies, платформа автоматизации проверки на базе ИИ, привлекла €400000

Итальянский стартап Checkout Technologies, разрабатывающий платформу автоматизации проверки на базе ИИ, привлек €400 000.

Инвестиции исходят от членов сети Angels 4 Innovation.

Компания также открыла дополнительный раунд финансирования в размере €800 000 (€250 000 уже привлечено) и намерена использовать средства для найма новых людей и инвестиций в оборудование.


Во главе с недавно назначенным президентом Энрико Пандианом Checkout Technologies продвигает платформу автоматизации проверки с помощью ИИ, чтобы люди не стояли в очереди, по типу как это происходит в магазинах Amazon GO, но уже во всевозможных продуктовых магазинах.


Комментируя инвестиции, Пандиан заявил: "У нас уже есть демоверсия, которую ритейлеры могут протестировать в наших офисах в Милане, и мы работаем над запуском первого экспериментального магазина в Милане или Лондоне в начале 2018 года. Мы набрали команду, занимающуюся ИИ, компьютерным зрением, распознаванием лиц, распознаванием жестов, глубоким обучением, чтобы выйти на рынок до Amazon GO и предложить ритейлерам новые технологии, целью которых является революция того, как люди совершают покупки в продуктовых магазинах".






Перевод специально для mmgp.ru
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