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Стартап по возобновляемым источникам энергии Greencoat планирует привлечь €250 млн.

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Стартап по возобновляемым источникам энергии Greencoat планирует привлечь €250 млн.


Greencoat - стартап, занимающийся возобновляемыми источниками энергии, является дочерней компанией Greencoat Capital. Greencoat объявил о своем намерении разместить акции компании на Ирландской и Лондонской фондовой бирже.

Greencoat надеется, что станет первой компанией, поставляющей возобновляемые источники энергии и инфраструктуру к ним, которая разместила акции на Ирландской фондовой бирже. Стартап намерен привлечь до 250 млн. евро для того, чтобы “обеспечить будущий рост компании”.

Компания приобрела наземные ветряки в марте этого года в Корк и Типперэри. Она планирует и в дальнейшем приобретать и размещать ветряки в Ирландии, где “есть привлекательная возможность для работы ветряков из-за сильных береговых ветров”.

Ожидается, что на Лондонской и Ирландской фондовой биржи, Greencoat будет продавать свои акции по первоначальной цене 0,98 евро за акцию, номинальной стоимостью €1,00 за обыкновенную акцию. Компания утверждает, что она ориентирована на первоначальные дивиденды в размере €0.06 ежегодно.

“Компания обладает привлекательными для инвестирования действующими ветряками, расположенными вдоль Ирландской береговой линии и намерена привлечь дополнительные средства, разместив акции на Ирландской и Лондонской фондовых биржах. Это будет следующий шаг в развитии компании”, - сказал Rónán Murphy председатель Greencoat.

“Ирландский рынок возобновляемых источников энергии идеально подходит для использования ветряков из-за сильных береговых ветров. Он предлагает отличную и привлекательную возможность для инвесторов. Используемые компанией ветряки и прочие активы, являются выгодным вложением средств для наших инвесторов”, сказал Bertrand Gautier, партнер Greencoat Capital и руководитель консультативной группы по инвестициям.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.irishtimes.com/business/e...ange-1.3124990

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5947c96410d6b
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