Украинский стартап Hushme вышел на Indiegogo, чтобы дособрать денег и клиентов

Украинская стартап-компания Hushme вышла на Indiegogo, чтобы дособрать средств и клиентов.
Украинская стартап-компания Hushme предлагающая собственную разработку - гарнитуру для смартфонов, вышла по специальной программе InDemand, которую разработала компания краудфандинговой платформы Indiegogo позволяющая продолжить предварительные продажи продукта после окончания основной кампании по привлечению капитала.
В мае текущего года, стартап выходил на краудфандинговую платформу Kickstarter и успешно собрал чуть менее 72.000$, но со слов основателя стартапа украинца Романа Сакуна, этих средств не достаточно и поэтому для окончания подготовки проекта было решено дополнительно собрать предварительные заказы на другой известной краудфандинговой платформе.
Продукт стартапа Hushme — это гарнитура для смартфона при использовании которой окружающие люди не слышат беседу по гаджету даже находясь непосредственно вблизи с говорящим.
Стартап-компания вышла на краудфандинговую платформу Kickstarter десятого мая текущего года и в настоящее время стартап был профинансирован 284 бекерами. Привлеченные деньги стартап-компания планирует пустить на запуск производства гарнитуры, а именно: создание пресс-формы, упаковки, получение сертификата, разработку логистики и доработку мобильного приложения.
В ходе новой кампании стартап кроме привлечения дополнительных средств сможет привлечь больше клиентов.
Учредитель конструкторского бюро ARTKB Алекс Нестеренко также занимающий должность RnD-менеджера в стартапе Hushme рассказал, "InDemand это специальная программа, разработанная командой краудфандинговой платформы Indiegogo благодаря которой стартапы могут продолжить пред-продажи продукта после окончания краудфандинговой кампании на Kickstarter или Indiegogo, не ограничиваясь какими-либо сроками и позволяющая привлекать как дополнительные средства так и новых клиентов".
Со слов Романа Сакуна, в стартапе так и планировали: сначала компания по сбору средств на Kickstarter как более мощной краудфандинговой платформе и затем уже дофинансирование на Indiegogo.
Разные проекты имеют разные краудфандинговые стратегии. Одни устанавливают со старта небольшую сумму планируя собрать ее за максимально короткое время и тем самым войти в топ стартапов на Kickstarter в ходе чего возрастают шансы привлечь больше внимания со стороны бекеров. Такую стратегию преследовала команда стартапа Rinsten, которой удалось собрать на свою антишок-насадку для велосипеда в 9 раз больше заявленной суммы.
По материалам: https://ain.ua/2017/06/19/hushme-vyshel-na-indiegogo