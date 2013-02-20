Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,725 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинский стартап Hushme вышел на Indiegogo, чтобы дособрать денег и клиентов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:19
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,092
Благодарностей: 1,515
УГ: 47
КП: 0.174
подарки
награды Волшебный горшочек 
Украинский стартап Hushme вышел на Indiegogo, чтобы дособрать денег и клиентов

Украинская стартап-компания Hushme вышла на Indiegogo, чтобы дособрать средств и клиентов.

Украинская стартап-компания Hushme предлагающая собственную разработку - гарнитуру для смартфонов, вышла по специальной программе InDemand, которую разработала компания краудфандинговой платформы Indiegogo позволяющая продолжить предварительные продажи продукта после окончания основной кампании по привлечению капитала.

В мае текущего года, стартап выходил на краудфандинговую платформу Kickstarter и успешно собрал чуть менее 72.000$, но со слов основателя стартапа украинца Романа Сакуна, этих средств не достаточно и поэтому для окончания подготовки проекта было решено дополнительно собрать предварительные заказы на другой известной краудфандинговой платформе.

Продукт стартапа Hushme — это гарнитура для смартфона при использовании которой окружающие люди не слышат беседу по гаджету даже находясь непосредственно вблизи с говорящим.



Стартап-компания вышла на краудфандинговую платформу Kickstarter десятого мая текущего года и в настоящее время стартап был профинансирован 284 бекерами. Привлеченные деньги стартап-компания планирует пустить на запуск производства гарнитуры, а именно: создание пресс-формы, упаковки, получение сертификата, разработку логистики и доработку мобильного приложения.

В ходе новой кампании стартап кроме привлечения дополнительных средств сможет привлечь больше клиентов.

Учредитель конструкторского бюро ARTKB Алекс Нестеренко также занимающий должность RnD-менеджера в стартапе Hushme рассказал, "InDemand это специальная программа, разработанная командой краудфандинговой платформы Indiegogo благодаря которой стартапы могут продолжить пред-продажи продукта после окончания краудфандинговой кампании на Kickstarter или Indiegogo, не ограничиваясь какими-либо сроками и позволяющая привлекать как дополнительные средства так и новых клиентов".

Со слов Романа Сакуна, в стартапе так и планировали: сначала компания по сбору средств на Kickstarter как более мощной краудфандинговой платформе и затем уже дофинансирование на Indiegogo.



Разные проекты имеют разные краудфандинговые стратегии. Одни устанавливают со старта небольшую сумму планируя собрать ее за максимально короткое время и тем самым войти в топ стартапов на Kickstarter в ходе чего возрастают шансы привлечь больше внимания со стороны бекеров. Такую стратегию преследовала команда стартапа Rinsten, которой удалось собрать на свою антишок-насадку для велосипеда в 9 раз больше заявленной суммы.

По материалам: https://ain.ua/2017/06/19/hushme-vyshel-na-indiegogo

__________________
Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украинский стартап для перевода голоса в текст вышел на Kickstarter (видео) moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.02.2017 23:40
Украинский стартап собирает на Indiegogo средства на искусственный интеллект Skynet CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.12.2016 20:09
Украинский стартап Concepter собирает на Indiegogo $38 000 на уникальный тайм-трекер CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.04.2016 20:08
Украинский стартап по планированию жизни при помощи ДНК вышел на Kickstarter CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 15.03.2016 12:24
Украинский стартап Drone.ua вышел на европейский рынок Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.01.2016 13:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Dawsonoil-corporation - Dawsonoil-corporation.com
От Xetang в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Drum13
В Венесуэле нет сырья для производства "Биг Маков"
От Drum13 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Saprano
Продам блог Forex, HYIP! Аукцион.
От Saprano в разделе «Архив»
Аватар MikhailKurakin
Первая игра в социальной сети Facebook в жанре биржевой стратегии.
От MikhailKurakin в разделе «Игры»
Аватар WellDoneSoft
Бот для BetFair - MarketFeeder. Обсуждение, критика, скидки.
От WellDoneSoft в разделе «Барахолка»
Аватара нет
Uber создаст собственный мобильный кошелек
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,725
Тем
474,727
Сообщений
11,763,122

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube