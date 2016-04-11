В CoinPayments объявили о возмещении пользователям потерянных токенов Ripple

CoinPayments
— мульти-криптовалютный платёжный сервис и онлайн-кошелёк. Компания обновила список шагов для своих пользователей, предпринятых для восстановления украденных токенов Ripple и их возмещения всем пострадавшим. 17 июня компания отправила сообщение с обновлённой инструкцией всем своим клиентам, спустя неделю после сообщения о потере токенов XRP в своих кошельках.
В последнем электронном письме содержится более подробная информация об инциденте 5 июня 2017 года
с точными данными о потерях, понесённых компанией и о шагах, которые она предприняла с тех пор. Потеря токенов Ripple была вызвана ошибкой в платформе, которая, по-видимому, позволила нескольким людям вывести больше XRP, чем они на самом деле имели в своих кошельках. Известно, что эта ошибка безопасности оставалась незамеченной, позволяя пользователям, открывшим эту лазейку, в полной мере её использовать.
Вскоре, после обнаружения ошибки CoinPayments обновила балансы пользователей, чтобы отразить фактический статус холдинга XRP на платформе, которые в большинстве случаев, оказались с нулевыми балансами. Согласно последнему обновлению, компания потеряла более 21 миллиона XRP из-за несанкционированного вывода средств и попытки получить их обратно дали весьма смешанные результаты.
Разработчики CoinPayments с тех пор работали над отслеживанием потока средств из обнулённых балансов клиентов, сфокусировавшись на нескольких лицах, которые подозреваются в несанкционированном снятии большинства XRP из кошельков пользователей. Компания, отказываясь разглашать имена людей, подозреваемых в краже средств, заявила, что она работает вместе с правоохранительными органами для решения данной проблемы. Между тем, компания находится в процессе приобретения токенов XRP от Ripple Inc’s путём внебиржевой сделки.
Компания извлекла большую часть средств из своей корпоративной ликвидности вместе с взносами от промоутеров, чтобы получить требуемую сумму XRP по фиксированной цене от Ripple Inc. Однако до тех пор, пока CoinPayments не завершит сделку, компания не сможет возместить пострадавшим их потерянные токены Ripple.
CoinPayments настаивает на обеспечении прозрачности процессов приобретения и возмещения потерянных XRP. Если всё пойдёт по плану, владельцы потерянных токенов на платформе кошелька CoinPayments, смогут вздохнуть с облегчением уже в начале следующей недели.
Источник: btcworldnews.ru