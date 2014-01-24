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http://btcworldnews.ru/news/predlozhenie-po-masshtabirovaniyu-bitcoin-segwit2x-nabira

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http://btcworldnews.ru/news/predlozhenie-po-masshtabirovaniyu-bitcoin-segwit2x-nabira
Рабочая группа по предложению масштабирования Bitcoin Segwit2x объявила, что первая версия кода их технологии готова для проверки и тестирования уже сейчас.

Таким образом, релиз предоставляет рынку первый взгляд на технологию, лежащую в основе одного из наиболее широко поддерживаемых подходов для улучшения сети. Объявленное в мае как «соглашение», объединяющее майнеров и стартапы, Segwit2x является альтернативной технологической дорожной картой одной из предложенных Bitcoin Core — группы разработчиков open-source сети.

С тех пор Segwit2x стал частым предметом похвалы, критики и обсуждения.

Однако, что может быть многообещающим знаком, Segwit2x может стать умеренным вариантом, который помогает избежать спорного разделения сети и похоже, что данное решение может быть в некоторой степени совместимо с альтернативным предложением, активированным пользователями софтфорком (UASF) BIP 148, который запрограммирован на активацию 1 августа этого года.

Новость примечательна тем, что ранее на этой неделе любая совместимость между этими двумя предложениями казалась менее вероятной — разногласия, вызвавшие опасения по поводу раскола сети Bitcoin на два конкурирующих актива.

Развитие стало очевидным в среду, когда разработчик Bitcoin Джеймс Хиллиард (James Hilliard) представил запрос на изменение, а также изменение кода, которое сократило бы время, затрачиваемое на майнинговые пулы для блокировки обновления.

На Github, Хиллиард сказал:
Цитата:
«Это должно уменьшить вероятность конфликта с BIP 148.»
Сокращая это время, майнинговые пулы будут иметь один (или, возможно, два) трёхдневных периода, в котором они смогут заблокировать спорное изменение кода под названием Segregated Witness (SegWit) путём поддержки и сигнализируя использования программного обеспечения SegWit2x до того, как 1 августа произойдет UASF. Хотя, пока неясно, решат ли майнинговые пулы пойти на это.

В кратчайшие сроки

Альфа-релиз SegWit2x включает рабочую версию программного обеспечения, которая объединяет два изменения, оптимизацию масштабирования SegWit и увеличенный размер блока размером 2 МБ.

Согласно сообщению электронной почты от генерального директора BitGo Майка Бэлше (Mike Belshe), увеличение до 2 МБ запланировано на три месяца после активации SegWit. До этого было менее понятно (даже некоторым участникам SegWit2x), когда произойдёт 2 МБ хардфорк.

Цитата:
«Разработка Segwit2x быстро продвигается в соответствии с планом и проект в хорошей форме», — сказал Белше в сообщении рабочей группе.
Размер блока 2 МБ долгое время являлся предметом спора, частично потому, что он мог привести к расколу блокчейна, если не все согласны перейти на новый блокчейн код. Кроме того, некоторые из них уже заявили, что они не планируют этого делать.

Тем не менее, SegWit2x выиграл поддержку у большинства крупных компаний использующих Bitcoin и майнинговых компаний, в общей сложности более 80% хэшрейта биткоина. (Хотя остаётся неясным, насколько надёжна эта поддержка и будет ли это частично вызвано усталостью вокруг проблемы спора).

Благодаря выходу альфа-версии, более широкое сообщество теперь получает возможность просмотреть и протестировать программное обеспечение. Релиз также включает в себя новую тестовую сеть биткоин, которую разработчики могут использовать, чтобы внедрить программное обеспечение и выявить любые ошибки.

Фаза тестирования

Разработчики могут тестировать программное обеспечение, используя новую тестовую сеть, называемую testnet5, в течение следующих двух недель.

Цитата:
«Мы планируем провести фазы тестирования нового testnet5, включая всех участников рабочей группы, которые хотели бы принять участие», — сказал старший разработчик BitPay Джастин Ленгстон (Justin Langston) в другом электронном письме рабочей группе.
План этих фаз заключается в моделировании жизненного цикла развёртывания кода, от сигнальной поддержки для SegWit до активации параметра размера блока в 2 МБ.

Эти фазы тестирования и обзора направлены на то, чтобы избежать любых будущих сетевых проблем, в худшем случае таких как — потеря биткоинов пользователей.

В своём сообщении, Ленгстон написал:
Цитата:
«Моё виденье ограничено. Нам нужны ваши отзывы о том, какие тесты были бы важны для вашей компании, чтобы адекватно оценить применимые риски и быть готовыми к развёртыванию на livenet, сигнализируя о том, когда придёт время».
Конец безопасности близок?

Обратная связь по плану SegWit2x уже началась.

Один из участников рабочей группы утверждал, что существует возможность «повторных атак» в случае хардфорка. Повторные атаки в случае раскола, оставляющего сообщество с двумя токенами Bitcoin, могут позволить пользователям случайно тратить свои биткоины на обе сети.

Эта путаница произошла прошлым летом, когда Ethereum разделился на две монеты, что привело к потере денег у некоторых компаний.

Участник утверждал, что защита от этой запутанной и потенциально опасной проблемы необходима в коде Segwit2x.

Некоторые разработчики Bitcoin Core также критиковали время разработки Segwit2x как слишком короткий временной отрезок, потому что часто требуется значительное количество времени, чтобы найти все ошибки, связанные с изменениями кода Bitcoin. Сам SegWit был протестирован более года, прежде чем он был запущен.

Пока что разработчики SegWit2x сдерживают все удары в сторону их технологии, заявив, что проект продолжит движение вперёд по запланированному графику, а выход бета-версии запланирован на 30 июня. По словам группы, 21 июля пользователи смогут запускать и сигнализировать о полностью проверенном программном обеспечении.

Источник: btcworldnews.ru
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