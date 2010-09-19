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Российский стартап SONM привлек $42 млн для универсального суперкомпьютера

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Российский стартап SONM привлек $42 млн для универсального суперкомпьютера


Проект с российскими основателями SONM в процессе первого размещения монет (ICO) получил 42 миллиона долларов финансирования на площадке Ethereum. О данном событии указывается на официальных страницах социальных сетей стартапа.

Учредители планировали воспользоваться краудсейлом, чтобы привлечь требуемую сумму на протяжении месяца, однако деньги удалось собрать приблизительно за пару дней. ICO проводилось с 15 по 18 июня. В результате, стартап реализовал 331,36 миллиона токенов с аналогичным названием SONM (наименование тикера SNM) на общую сумму в 42 миллиона долларов.



Размещение токена SNM производил блокчейн Ethereum. Созданные инструменты в виде токенов станут применяться потребителями вычислительных мощностей для проведения расчетов с применением передовых технологий на базе смарт-контрактов. Основатели проекта заявили, что созданием токенов занялись только на время краудфандинговой кампании, по истечению которой запуск новых либо майнинг имеющихся токенов окажутся недоступными.

Полученные деньги компания планирует направить на дальнейшее проведение исследований, маркетинг, увеличение собственного штата сотрудников и на расширение своей технологичной базы.


SONM (Supercomputer Organized by Network Mining) – проект, который разработал на базе блокчейна глобальный универсальный суперкомпьютер, предназначенный для использования во всевозможных вычислительных системах. На противовес множеству централизованных облачных проектов, данный стартап разработал децентрализованную систему и производит облачные вычисления для самых разнообразных сфер использования, начиная от хостинговых услуг до специализированных научно-исследовательских расчетов.

Данный проект учредили Сергей Пономарев вместе с Андреем Воронковым. В настоящее время в стартапе работает 10 сотрудников. К завершению следующего года стартап собирается увеличить собственную команду программистов до 40 человек.

По материалам rb.ru

https://text.ru/antiplagiat/5947b42dbc1eb
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