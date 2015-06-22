Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Собираем пулы для майнинга в одном месте.

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 15:39
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Собираем пулы для майнинга в одном месте.
Предлагаю в данной теме собрать и обсудить лучшие пулы для майнинга, какие виды криптовалют сейчас можно майнить.

В статье Майнинг криптовалюты приведены примеры лучших и самых мощных пулов. Всех кто майнит, прошу в данной теме добавлять новые пулы и писать свои отзывы о работе с ними.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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