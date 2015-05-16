Гид в Шанхае

Добрый день, меня зовут Дарья Синчугова , проживая 9 лет в Шанхае , готова предложить вам услуги профессионального гида в Шанхае .
Я покажу вам самые интересные места Шанхая , мы поедим в аутентичных ресторанчиках, заглянем в храмы и старые кварталы. Расскажу о менталитете китайцев, который разительно отличается от нашего. Вы откроете для себя их специфическую культуру И по-новому взглянете на весь Китай в целом.
Я провожу разные по тематике экскурсии в Шанхае как для взрослых, так и для детей.
1)Обзорная экскурсия по Шанхаю на авто либо пешая .
2)Экскурсия в Восточную Венецию ( город на воде )
3)Экскурсия в Сучжоу
4)Экскурсия в Ханжоу
С маленькими туристами мы совершим путешествие в Диснейленд, который открылся в Шанхае совсем недавно, летом 2016 года. Или в проверенный временем Happy Valley семейный парк развлечений с американскими горками и аквапарком поблизости.
Выбирайте экскурсию по душе, а если не можете определиться; пишите или звоните, и мы вместе подберем подходящий маршрут. Я всегда на связи и оперативно отвечу на любой ваш вопрос, связанный с поездкой в Шанхай. Если у вас возникли какие-то проблемы либо трудности в Шанхае или в Китае , всегда готова помочь ! Жду с нетерпением встречи с вами ….
КОНТАКТЫ:
Сот.:+86-139-17707247
e-mail:daria-fuyu@mail.ru
What’sapp:+86-139-1770-7247
VIBER: :+86-139-1770-7247
Skype: : daria-metal