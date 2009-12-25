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Знаменитости выражают оптимизм в отношении Биткойна

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Знаменитости выражают оптимизм в отношении Биткойна

Биткойн становится все более популярным, и различные знаменитости публично заявляют о своем интересе к Биткойну, нередко упоминая его в своих интервью и в Твиттере.

Совсем недавно хип-хоп музыкант Армандо «Питбуль» Кристиан Перес рассказал на новостном канале CNBC, что следит за ходом развития Биткойна уже около пяти лет:

«То, что сейчас творится в виртуальном мире, поистине невероятно и удивительно, и на наших глазах реальность становится виртуальной».

Питбуль не единственный хип-хопер, положительно отзывавшийся о Биткойне – Нас и его менеджер Аймен Энтони Салех, рассказали, что инвестировали в компанию Coinbase. Снуп Догг также обсуждал тему криптовалюты в Твиттере, а рэпер Талиб Квели, чьи хиты занимают первые строчки чартов, продавал свой альбом «Indie 500» за биткойны.

Соучредитель Apple Apple Стив Возняк – еще один известный человек, который обсуждал биткойн на CNBC на этой неделе. Возняк сказал, что он купил биткойн, когда цена была около 700 $, но первоначально обратил внимание на технологию, когда цена составляла всего 70 $ за BTC. Возняк сказал, что он приобрел биткойны не столько ради инвестирования, сколько из чистого любопытства.

«Я помню, что когда меня впервые заинтересовал биткойн, он стоил порядка 70 $. Но когда я попытался его купить, нужен был особый банковский счет в особом банке, и у меня ничего не вышло», – рассказал Возняк. «Тогда я сдался, но в конце-концов приобрел биткойны, когда цена составила 700 $, после чего он упал до 350 $. Но я не инвестировал. Я сделал это ради того, чтобы поиграть с биткойном».

Известный актер Эштон Катчер – большой поклонник Биткойна и его пропагандист. Катчер является соучредителем компании A-Grade Investments, который имеет долю в Bitpay. Во время выборов в США в прошлом году Катчер рассказал своим 18 миллионам подписчиков в Твиттере:

«Лучший хедж против номинации Сандерса или Трампа – это покупка биткойна».

Среди прочих селебрити, публично заявлявших о своем позитивном отношении к Биткойну – Розанна Барр, Дрю Кэри, Акон, Майк Тайсон, Джо Роган, DJ Lethal и Лили Аллен.

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биткоин, новости
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