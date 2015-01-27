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Директор МФО заплакал, увидев нищету своих должников и простил им долги



УФССП России по Челябинской области разместило на своем сайте душещипательную новость - директор одной из местных МФО (это город Коркино) закидал местных судебных приставов жалобами на их бездействие по отношению к должникам его МФО. После этого приставы пошли на нетривиальный ход - они взяли этого директора с собой и пошли с ним на свои обходы по неплатильщикам. Скоро у директора МФО полились слезы из глаз от увиденного.



Вначале зашли в дом к 26-летнему должнику (67 000 рублей долга МФО) по имени Николай. Официально он нигде не работает, имущества нет, но есть 3 детей. Близкие Николая рассказали приставам, что сейчас он где-то пасёт скот и возвращается поздно вечером. В доме реально нет никакого ценного имущества и пока приставы составляли акт об его отсутствии, у директора МФО потекли слезы из глаз, правда он сказал, что это мол только соринка.



Далее путь этой "делегации" лежал к 30-летней должнице, которая не может вернуть 37 000 рублей взятых ею у МФО. Её также не оказалось к приходу "гостей" дома. Приставов и директора МФО встретил друг женщины и 2 детей, как он сказал, что это его племянники. И снова - из ценного имущества взять просто ничего - обстановка излишне скромная. И когда директор МФО спросил детей, хорошо ли они живут, то те с детской непосредственностью ответили, что да, хорошо. Но вот раньше еще была собака, но её недавно продали - нечем стало кормить. И вот уже и здесь приставам пришлось составлять акт об отсутствии какого-либо ценного имущества для изъятия в счет погашения долга.



На этом дальнейший обход решили прекратить - директор лично убедился, что с людей взять просто нечего и заодно признался, что в плакал он не от соринки в глазу, а от чувства сострадания к своим клиентам - он не ожидал, что они так на самом деле бедны и взять с них просто нечего. А ещё он сказал приставам, что позднее сам пойдёт по своим некоторым давним неплатильщикам, если всё у них будет также плохо как у этих 2-х предыдущих должников, то он будет писать заявления об отзыве исполнительных листов. Всё равно ведь толку с них не будет - лучше сейчас закрыть этот вопрос.



Между тем финансовое положение у других должников разное и порой они могут платить, но не делают этого, а прячутся от приставов. Так СМИ напоминают, что например, в Кировской области приставы нашли должника, который прятался 3 года в землянке, не желая платить алименты. А житель Екатеринбурга умудрился залезть в холодильник перед самым приходом приставов в его дом. И порой доходит до абсурдного - астраханка сменила пол, чтобы скрыться от долгов, однако и став мужчиной, успела уже и в этом качестве влезть в новые долги. Такие вот они - тяжелые зигзаги судьбы должника.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59479d71bd8cd УФССП России по Челябинской области разместило на своем сайте душещипательную новость - директор одной из местных МФО (это город Коркино) закидал местных судебных приставов жалобами на их бездействие по отношению к должникам его МФО. После этого приставы пошли на нетривиальный ход - они взяли этого директора с собой и пошли с ним на свои обходы по неплатильщикам. Скоро у директора МФО полились слезы из глаз от увиденного.Вначале зашли в дом к 26-летнему должнику (67 000 рублей долга МФО) по имени Николай. Официально он нигде не работает, имущества нет, но есть 3 детей. Близкие Николая рассказали приставам, что сейчас он где-то пасёт скот и возвращается поздно вечером. В доме реально нет никакого ценного имущества и пока приставы составляли акт об его отсутствии, у директора МФО потекли слезы из глаз, правда он сказал, что это мол только соринка.Далее путь этой "делегации" лежал к 30-летней должнице, которая не может вернуть 37 000 рублей взятых ею у МФО. Её также не оказалось к приходу "гостей" дома. Приставов и директора МФО встретил друг женщины и 2 детей, как он сказал, что это его племянники. И снова - из ценного имущества взять просто ничего - обстановка излишне скромная. И когда директор МФО спросил детей, хорошо ли они живут, то те с детской непосредственностью ответили, что да, хорошо. Но вот раньше еще была собака, но её недавно продали - нечем стало кормить. И вот уже и здесь приставам пришлось составлять акт об отсутствии какого-либо ценного имущества для изъятия в счет погашения долга.На этом дальнейший обход решили прекратить - директор лично убедился, что с людей взять просто нечего и заодно признался, что в плакал он не от соринки в глазу, а от чувства сострадания к своим клиентам - он не ожидал, что они так на самом деле бедны и взять с них просто нечего. А ещё он сказал приставам, что позднее сам пойдёт по своим некоторым давним неплатильщикам, если всё у них будет также плохо как у этих 2-х предыдущих должников, то он будет писать заявления об отзыве исполнительных листов. Всё равно ведь толку с них не будет - лучше сейчас закрыть этот вопрос.Между тем финансовое положение у других должников разное и порой они могут платить, но не делают этого, а прячутся от приставов. Так СМИ напоминают, что например, в Кировской области приставы нашли должника, который прятался 3 года в землянке, не желая платить алименты. А житель Екатеринбурга умудрился залезть в холодильник перед самым приходом приставов в его дом. И порой доходит до абсурдного - астраханка сменила пол, чтобы скрыться от долгов, однако и став мужчиной, успела уже и в этом качестве влезть в новые долги. Такие вот они - тяжелые зигзаги судьбы должника.Специально для mmgp.ru

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