"The Best"- Перспективный стартап, краудинвестинговая платформа!

Перспективный стартап - краудинвестинговая платформа "The Best"
The Best это акционерная площадка с микроинвестициями на долгосрочную перспективу в IT проекты.
The Best это российская компания - официально зарегистрированная в России. Никаких оффшоров!
The Best выплачивает все налоги и работает исключительно исходя из законодательства РФ.
The Best это полностью прозрачная компания.Экологичность бизнеса на 1 месте!
Бизнес-план компании расписан на 10 лет вперёд и запланирован запуск не менее 20 проектов.
ЦЕЛИ:
1. Дать финансовую свободу акционерам
2. Запустить революционные проекты в сфере IT
3. Помогать становлению сторонних стартапов
УНИКАЛЬНОСТЬ:
1) Возврат денежных средств
2) Бонусы и скидки всем акционерам на продукты
3) Только IT проекты
4) Бонусная система рекомендаций
В конце 2017 года в планах компании выйти на международный рынок, открывая офисы в таких странах, как Украина, Белоруссия, Казахстан и др.
ТЕПЕРЬ ПОДРОБНЕЕ О САМИХ ПРОЕКТАХ
В 2017-2018 годах запускается 3 проекта в сфере IT.
По оценке аналитиков минимальная капитализация от данных проектов составляет 50 млн $ в год.
Часть этой прибыли может принадлежать тебе! 50% с прибыли проектов - принадлежит акционерам!
Всего 30 000 акций.
Прибыль с 1 акции оценивается в 50 тысяч рублей в год!
Стоимость 1 акции от 3 тысяч рублей.
Купи 10 акций и имей прибыль 500 тысяч рублей в год – на полном пассиве, за вычетом налогов.
ТОЛЬКО ДО 25 ИЮНЯ при покупке любого количества акций, происходит их УДВОЕНИЕ
Примеры рассчета пакетов и дивидендов:
1. Пакет "СТАНДАРТ": Стоимость 5.000 рублей. Базовое количество акций = 1 по промоушену = 2. Дивиденды 50.000 рублей * 2 = 100.000 рублей в год.
2. Пакет "КЛАССИК": Стоимость 15.000 рублей. Базовое количество акций = 3 по промоушену = 6. Дивиденды 150.000 рублей * 2 = 300.000 рублей в год.
3. Пакет "ПРЕМИУМ": Стоимость 30.000 рублей. Базовое количество акций = 10 по промоушену = 20. Дивиденды 500.000 рублей * 2 = 1.000.000 рублей в год.
И это только минимальные прогнозы, в реальности может быть намного больше. Также будет стремительный рост стоимости Ваших акций.
IT-проекты это сейчас самая высокодоходная сфера бизнеса. Самые крупные компании по капитализации в Мире (Apple, Google...) - это it-компании
Краудинвестинговая платформа "The Best"
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