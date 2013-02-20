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Сбербанк и Банк Харбина создадут инвестиционный фонд на $50 млн

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Сбербанк и Банк Харбина создадут инвестиционный фонд на $50 млн

Крупнейший российский универсальный коммерческий банк «Сбербанк России»и Банк Харбина создадут инвестиционный фонд объемом $50.000.000.

Крупнейшим российским универсальным коммерческим банком «Сбербанк России» совместно с коммерческим китайским банком из провинции Хэйлунцзян "Банк Харбина" было достигнуто соглашение о создании совместного инвестфонда МТ2 (или Money-Time) общим объемом $50.000.000.

Инвестфонд будет поддерживать технологические стартап-компании и организации, которые продвигают инновационные проекты.

Договоренность о сотрудничестве была подписана сторонами в китайском городе Харбин на 3-тьем заседании Российско-Китайского финансового совета, сообщается в источнике.

Несколько дней назад между "Банком Харбина" и "Внешэкономбанком" было достигнута договоренность о формировании нескольких венчурных фондов на общий объем до $700.000.000. Сформированные венчурные фонды будут содействовать сотрудничеству между правительствами, финансовыми компаниями и научно-техническими организациями РФ и КНР, и кроме этого будут заниматься стимулированием интеграции научно-технических проектов в производство при поддержке венчурного инвестирования.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/45398

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