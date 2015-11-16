Китай виноват в холодном лете 2017 года

Ученые провели исследования, которые показали, что виновником аномально холодного лета в 2017 году стал китайский спутник «Мо-Цзы», участвовавший в опытах по квантовому перемещению.
Об этом сообщает НСН.
Так, ученые выяснили, что когда спутник работал в полном режиме, резко портилась погода: усиливались ветры, шли дожди. По предварительной версии, виной плохой погоды могло стать повышение уровня отрицательных аэроионов, которые находятся на высоте более 4000 метров над уровнем моря. На этом же уровне был установлен и китайский спутник.
Метеорологи отмечают, что концентрация частиц в атмосфере вскоре нормализуется.
Отметим, что 15 июня стал не только самым холодным днем недели, но и вошел в историю, как самое холодное 15 июня в Москве за последние 138 лет. Более низкая температура в этот день была зафиксирована только в 1879 году, когда термометры показывали 9,9 градуса.
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