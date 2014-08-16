Sky-land.org - Sky-Land экономическая игра

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.06.2017
Регистрация
Игра с выводом денег "Sky-Land"
Об игре:
Для начала вам необходимо выставить готовые к посадке поля. Для этого нажмите на табличку «редактор карты»:
Выбирайте из списка справа поля и по очереди выставите все на свою карту. После этого появится кнопка «Сохранить изменения»
Посадка полей
Вы уже расставили на карте пустые поля. Теперь же пора их заполнять. Нажмите на интересующий вид урожая и вы попадете на карту поля:
Сперва жмите на табличку «Информация» и ознакомьтесь со стоимостью посадки, стоимостью 1 ед. урожая и со временем созревания этого урожая. Там же, ниже, выведен список продуктов, где этот урожай может быть использован.
Посадите 20 и более ячеек и вы сможете включить автосбор, который будет собирать ваш урожай по мере созревания абсолютно бесплатно!
Ваш инвентарь
Слева в меню нажмите на «Инвентарь». Когда у вас что-либо в нём появится - эта вещь будет отображена там.
Для удобства инвентарь разбит на 3 категории:
- урожай, где выводится весь выращиваемый урожай
- животные, где вы увидите свои корма и продукты, полученные после кормления животных
- продукты, где вы найдёте все продукты, полученные в зданиях за исключением кормов
Нажмите на интересующий вас предмет и вы получите информацию о нём:
Вы можете продать этот продукт системе по системной цене. Также есть возможность выставить этот продукт на продажу на рынок, где его смогут купить другие участники. При продаже на рынке система взимает комиссию в размере 5% за каждую проданную единицу продукта от её стоимости.
Системный магазин
Слева в меню нажмите на «Магазин». Здесь вы сможете приобрести здания, деревья или животных:
Магазин, аналогично инвентарю, разбит на 3 категории: - деревья, где вы сможете приобрести деревья и начать получать с них урожай
- животные, где вы сможете приобрести животных для последующего их кормления
- здания, где вы сможете приобрести здания и начать готовить в них продукты
О любой вещи в магазине вы сможете получить информацию просто нажав на эту вещь:
После покупки не забудьте выставить купленную вещь на вашу карту используя редактор карты.
Рынок
Слева в меню нажмите на «Рынок». Здесь вы сможете приобрести различные продукты у других участников:
Наведите на изображение продукта и узнайте его системную цену:
Воспользуйтесь сортировкой в правой части окна для вывода списка только необходимого вам продукта.
Комиссия системы при продаже на бирже: 5%. Комиссия взимается с продавца. Покупатель не несёт скрытых потерь кроме суммы стоимости в графе «Приобрести за»
Уровни аккаунта
Готовьте продукты и получайте очки опыта (exp.). Чем больше накопите очков - тем выше будет ваш уровень аккаунта.
Курс системы: 1 руб. = 1000 монет
_____________________________________________
Партнерка:
Вы будете получать 10% на счет от покупок вашего реферала. ( Деньги можно сразу же вывести )
_____________________________________________
Платежные системы:
Payeer,QIWI,Яндекс,VISA
Выплаты в автоматическом режиме
_____________________________________________
Мой вклад
Дата операции: 19 Июн 2017 11:17
ID операции: 366451462
Тип операции: перевод
Магазин: sky-land.org
Статус: выполнен
Сумма списания: 600.00 p
Сумма получения: 600.00 p
Описание счета: Sky-Land id: 130
Номер счета в магазине: 1497860187