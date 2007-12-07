PotCoin спонсирует бывшую звезду баскетбола

Деннис Родман снова отправился в КНДР благодаря криптовалюте PotCoin, созданной в качестве платежного средства для торговли легальной марихуаной.
Деннис Родман, член баскетбольного Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), снова нанес визит в Северную Корею. Спонсором поездки стала криптовалюта PotCoin, используемая в качестве платежного средства для торговли легальной марихуаной, которая несет миссию ее легализации по всему миру.
Впервые Родман посетил Северную Корею в феврале 2013 года. С тех пор он бывал в этой стране уже четыре раза и за это время стал доверенным лицом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как отметил представитель бывшего спортсмена, Деннис Родман находится в уникальном положении — его связывают дружеские отношения как с высшим руководителем КНДР, таки с президентом США Дональдом Трампом. Родман участвовал в двух сезонах шоу «Ученик знаменитости», ведущим которого в своем время был нынешний американский лидер.
«Мне не терпится провести время с прекрасными людьми в Северной Корее и, конечно, встретиться с лидеров страны, Ким Чен Ыном. Я хочу поблагодарить команду PotCoin. Они осознали всю важность этой поездки и сделали ее возможной для меня», — подчеркнул бывший игрок НБА.
«Любой, кто знаком с Деннисом, знает, что он старается использовать свои отношения, чтобы открыть линии связи и заявить, что он выступает за мир и взаимопонимание», — подчеркнул агент баскетболиста Даррен Принс.
Криптовалюта PotCoin была разработана в качестве платежного средства для рынка легальной марихуаны.
PotCoin устраняет необходимость в операциях с наличностью и служит альтернативной платежной сетью для потребителей каннабиса и торговцев.
В мае разработчики блокчейн-кошелька Jaxx, компания Decentral, сообщила, что в будущем включить поддержку токенов PotCoin.
Источник: ru.forexmagnates.com