Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,706 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PotCoin спонсирует бывшую звезду баскетбола

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:15
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,917
Благодарностей: 6,309
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
PotCoin спонсирует бывшую звезду баскетбола
Деннис Родман снова отправился в КНДР благодаря криптовалюте PotCoin, созданной в качестве платежного средства для торговли легальной марихуаной.

Деннис Родман, член баскетбольного Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), снова нанес визит в Северную Корею. Спонсором поездки стала криптовалюта PotCoin, используемая в качестве платежного средства для торговли легальной марихуаной, которая несет миссию ее легализации по всему миру.



Впервые Родман посетил Северную Корею в феврале 2013 года. С тех пор он бывал в этой стране уже четыре раза и за это время стал доверенным лицом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как отметил представитель бывшего спортсмена, Деннис Родман находится в уникальном положении — его связывают дружеские отношения как с высшим руководителем КНДР, таки с президентом США Дональдом Трампом. Родман участвовал в двух сезонах шоу «Ученик знаменитости», ведущим которого в своем время был нынешний американский лидер.

«Мне не терпится провести время с прекрасными людьми в Северной Корее и, конечно, встретиться с лидеров страны, Ким Чен Ыном. Я хочу поблагодарить команду PotCoin. Они осознали всю важность этой поездки и сделали ее возможной для меня», — подчеркнул бывший игрок НБА.



«Любой, кто знаком с Деннисом, знает, что он старается использовать свои отношения, чтобы открыть линии связи и заявить, что он выступает за мир и взаимопонимание», — подчеркнул агент баскетболиста Даррен Принс.

Криптовалюта PotCoin была разработана в качестве платежного средства для рынка легальной марихуаны. PotCoin устраняет необходимость в операциях с наличностью и служит альтернативной платежной сетью для потребителей каннабиса и торговцев.

В мае разработчики блокчейн-кошелька Jaxx, компания Decentral, сообщила, что в будущем включить поддержку токенов PotCoin.

Источник: ru.forexmagnates.com
__________________

Кешбек спреда у брокера
Для тех, кто просто торгует >>
Уже 5 лет ПАММ счету. Хорошая доходность
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Венчурные инвесторы вложили $2 млн в китайскую онлайн-звезду со «смешным голосом» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 5 24.02.2017 01:58
Как вернуть деньги и подарки, потраченные на бывшую любимую? Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 4 08.06.2015 14:26
Расчет баскетбола alexk_ft Стратегии и прогнозы 381 22.02.2012 17:53
Звезду словил Wildo Дайджест блогосферы 1 21.12.2010 18:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Пушистый Енот
seo-creative.com - Рефбек 100% + БОНУСЫ!
От Пушистый Енот в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар BiziAlen
Новая эксклюзивная услуга Укрпочты "Перевод средств с карточки в наличку"
От BiziAlen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringLMM
Возвращение рефкомиссии из МЛМ и Хайп проектов , и страхование вкладов!
От MonitoringLMM в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Jerigon
У россиян еще есть время приодеться и купить технику
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VVarrior
Куплю HYIP монитор!!!
От VVarrior в разделе «Архив»
Аватар ТанЧутка
Бизнес-леди MMGP-2014. История участницы ТанЧутка
От ТанЧутка в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
.     
Пользователей
413,706
Тем
474,709
Сообщений
11,762,424

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube