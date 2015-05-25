BitAction Limited - bitaction.biz

О компании.
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitAction Limited, чтобы начать работу над международным инвестиционным проектом, целью которого является получение максимального роста прибыли, а также дальнейшее развитие нашей команды. Не секрет, что в настоящее время добыча Bitcoin невероятно трудоемка и дорогая, и для этого требуется постоянное финансирование. Учитывая, что финансовые эксперты компании в основном сосредоточены на криптовалютной торговле, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Bitcoin позволяет повысить рентабельность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также по-прежнему потенциально выгодна, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов. В отличие от популярных предложений, мы не продаем технические возможности, чтобы тем самым ограничить прибыль инвесторов или поставить их в зависимость от результатов процесса добычи. Напротив, мы предлагаем стабильное начисление фиксированной прибыли. Для этого вам даже не нужно ждать окончания инвестиционного периода. Ваш депозит работает на постоянной основе и зарабатывает прибыль каждый час. Ваш депозит для жизни и безвозвратный. BitAction Limited зарегистрирована в 2017 году в реестре компаний, королевского регистратора компаний
ИНВЕСТ ПЛАНЫ 0.15% в час
0.00100000 BTC Минимальная сумма
0.9999999 BTC Максимальная сумма
0.16% в час
1.0000000 BTC Минимальная сумма
2.49999999 BTC Максимальная сумма
0.17% в час
2.50000000 BTC Минимальная сумма
неограниченно Максимальная сумма
Проект работает с Bitcoin. Минимальный депозит составляет 0,001 BTC.
Выплаты инстант. Минимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTC комиссии на вывод нет.
Основной может быть выведен в любое время (минимум через 1 день) Комиссия за вывод депозита 5%.