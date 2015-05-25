Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,701 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BitAction Limited - bitaction.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Супер заработки - Блог об инвестициях и заработке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:58
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,818
Благодарностей: 1,872
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
BitAction Limited - bitaction.biz
Я не админ!
Старт проекта: 19.06.2017.
тема создана для ознакомления
Цитата:
О компании.
Осенью 2017 года мы зарегистрировали компанию BitAction Limited, чтобы начать работу над международным инвестиционным проектом, целью которого является получение максимального роста прибыли, а также дальнейшее развитие нашей команды. Не секрет, что в настоящее время добыча Bitcoin невероятно трудоемка и дорогая, и для этого требуется постоянное финансирование. Учитывая, что финансовые эксперты компании в основном сосредоточены на криптовалютной торговле, основные средства сосредоточены на торговых счетах разных валютных бирж: OKCoin, Bitfinex, EXMO, Cex.io и BTC-E. Высокая волатильность Bitcoin позволяет повысить рентабельность и обеспечить отличную отдачу. Тем не менее, добыча также по-прежнему потенциально выгодна, поэтому мы предлагаем нашим клиентам стать частью более широкого круга инвесторов. В отличие от популярных предложений, мы не продаем технические возможности, чтобы тем самым ограничить прибыль инвесторов или поставить их в зависимость от результатов процесса добычи. Напротив, мы предлагаем стабильное начисление фиксированной прибыли. Для этого вам даже не нужно ждать окончания инвестиционного периода. Ваш депозит работает на постоянной основе и зарабатывает прибыль каждый час. Ваш депозит для жизни и безвозвратный. BitAction Limited зарегистрирована в 2017 году в реестре компаний, королевского регистратора компаний


ИНВЕСТ ПЛАНЫ
0.15% в час
0.00100000 BTC Минимальная сумма
0.9999999 BTC Максимальная сумма

0.16% в час
1.0000000 BTC Минимальная сумма
2.49999999 BTC Максимальная сумма

0.17% в час
2.50000000 BTC Минимальная сумма
неограниченно Максимальная сумма


Проект работает с Bitcoin. Минимальный депозит составляет 0,001 BTC.
Выплаты инстант. Минимальная сумма вывода составляет 0,0005 BTC комиссии на вывод нет.
Основной может быть выведен в любое время (минимум через 1 день) Комиссия за вывод депозита 5%.

Реферальный план: 5%-2%-1% представители 10%-4%-2%
Хочу предложить своим рефералам рефбек 5% от депа
Тема по рефбеку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4538...1#post11020500
Реф. ссылка: https://bitaction.biz/?ref=col
Тестовый депозит: 0.1 BTC
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

Bitcoin кошель без платы за транзакции
Aren на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 17.01.2017 18:12
Bit-Limited - bit-limited.com allegroman Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 185 25.05.2015 10:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
wazzub.info - лохотрон?
От ASSERR в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар TheGOLDskull
vast-commerce - vast-commerce.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
ПриватБанк стал партнером Yoola - ведущей многоканальной сети YouTube
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Profit-Indicator - profit-indicator.ru
От PR-fx-2009 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар RecordsHYIP
ZWNDaily - zwndaily.com
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Голосуем за победителя конкурса видеороликов
От morg в разделе «Завершенные конкурсы»
.     
Пользователей
413,701
Тем
474,703
Сообщений
11,762,112

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube