Израиль приравнял бинарные опционы к азартным играм?

Кнессет (правительство Израиля) одобрит законопроект, который запрещает бинарные опционы в качестве формы азартных игр. По мнению правительства бинарные опционы сводятся к азартным играм со всеми негативными характеристиками и ассоциациями азартных игр.
«Различные правоохранительные органы, включая Управление по ценным бумагам, недавно получили множество серьезных жалоб на многие финансовые потери, понесенные клиентами в разных странах мира, Результат активности на израильских торговых площадках, работающих с зарубежными инвесторами, особенно с участием деятельности в бинарных вариантах », - сказано в пояснении. «Этот феномен приобрел гораздо большие масштабы и вызвал серьезное негативное влияние во всем мире, в то же время значительно повредив имидж Израиля в целом и рынка капитала в Израиле в частности», - пишет Управление по ценным бумагам.
Председатель правления по ценным бумагам профессор Шмуэль Хаузер прокомментировал: «Помимо серьезного экономического ущерба для людей во всем мире, продавцы бинарных опционов наносят все возрастающий серьезный и разрушительный ущерб имиджу Израиля».
Орган по ценным бумагам сформулировал законопроект вместе с Министерством финансов, Генеральным прокурором и Департаментом консультирования и законодательства Министерства юстиции.
Бинарные опционы рассматриваются как один из самых рискованных финансовых инструментов, используемых в основном спекулянтами и теми, кто ищет быструю прибыль. По мнению Управления по ценным бумагам, по крайней мере, покупка такого опциона, кроме как с целью хеджирования рисков, представляет собой рискованную азартную игру. Бинарный вариант включает направление изменения в торговле товарными активами, таких как акции, товары или иностранная валюта, или по цене продажи активов.
По материалам Globes
Как это новость скажется на бинарных опционах? Последуют ли примеру Израиля другими страны?