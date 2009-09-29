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Второй по величине гигант электронной коммерции Китая доставляет покупки роботом

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Второй по величине гигант электронной коммерции Китая доставляет покупки роботом
Компания Jingdong или JD.com — второй крупнейший игрок на рынке электронной коммерции в Китае после Alibaba. В воскресенье 18 июня, в последний день двухнедельного шоппинга, JD впервые отправила клиентам их заказы с помощью робота.



Робот-курьер был разработан одним из подразделений JD. Он белого цвета, ездит на пяти колесах и способен одновременно перевозить пять упаковок и перемещаться на 20 км (12,4 мили) после полной зарядки. Мощности робота хватает для того, чтобы подняться на 25-градусный склон. Благодаря программному обеспечению, умный курьер определяет самый короткий маршрут от склада до необходимого места, а после прибытия в пункт назначения он отправляет клиенту уведомление о доставке. Согласно государственному телевидению CCTV в Китае, клиенты JD получают посылку с помощью технологии распознавания лиц или с помощью специального кода.

Это первый случай использования роботов для доставки товаров в полевых условиях. В ноябре прошлого года JD протестировал свою первую версию робота, но стоимость исследований и производства сделали курьера таким же дорогим, как автомобиль Audi Q7 — около 600,000 юаней ($ 88,125). Инженер-программист JD Чжан Чао рассказал CCTV, что с помощью тяжелой работы удалось снизить стоимость до 50,000 юаней ($7,343). Благодаря использованию роботов в качестве курьеров, средняя стоимость доставки снизиться с 7 юаней ($1) за человеческий труд до 1,5 юаня ($ 0,2) за робота.

Первая миссия по доставке посылок прошла в университетских городках Пекина, таких как Университет Цинхуа и Университет Жэньминь. Помимо доставки с помощью роботов, JD уже тестирует работу крупнейшей в мире сети доставки с помощью беспилотных транспортных средств, которые весят около 2,200 фунтов. Председатель JD Лю Цяндун заявил, что уже через 5-7 лет система логистики JD может быть полностью автоматизирована.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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