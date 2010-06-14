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НБУ упростит порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и безналичные расчеты

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НБУ упростит порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и безналичные расчеты
Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" (далее - Проект).

Этот документ разработан в связи с изменениями в законодательстве Украины, а также с целью усовершенствования порядка открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

Проектом предусматривается урегулировать, в частности, следующие вопросы:
  • отмену обязанности по использованию предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах)
  • заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичного предложения заключения договора;
  • предоставление права клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем;
  • уступке права требования по договору банковского вклада;
  • отмена нормы относительно представления физическими лицами при открытии счетов карточки с образцами подписей и внедрение использования при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или подписи доверенного лица, указанного в договоре банковского счета / договоре банковского вклада / доверенности;
  • порядке открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена;
  • порядка открытия физическими лицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей;
  • усовершенствования режима функционирования текущих счетов клиентов, в частности режима, связанного с командировкой.

Речь идет о внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года № 492, Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами , утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 3 декабря 2003 года № 516 и Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления На ионального банка Украины от 21 января 2004 года № 22.

По материалам НБУ

Отличная инициатива. Очень надеюсь что все поставленные цели будут достигнуты.
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Метки
безналичные расчеты, нбу
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