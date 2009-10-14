Китайские майнеры ускоряют разработку и активацию Segwit2x

Обновление Segwit2x, также известное как Нью-Йоркское соглашение – своеобразный отраслевой компромисс, инициатором которого в мае этого года стал Барри Зильберт (Barry Silbert), президент и основатель Digital Currency Group, предполагает активацию протокола Segregated Witness (Segwit) с последующим увеличением блока до 2Мб. План Зильберта мгновенно завоевал популярность среди большой группы майнеров и многих компаний по всему миру. В субботу 17 июня Зильберт написал в своем Твиттере:
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«Китайские майнеры, представляющие 80% хэшрейта сети Биткоина, подтвердили свою поддержку Segwit2x».
Подтверждением его слов служит заявление, которое в четверг сделала коалиция майнеров и бирж, известная как Китайский круглый стол Биткоина (Chinese Bitcoin roundtable).
Тестирование начинается сейчас, голосование – в понедельник
Группа провела встречу в рамках Global Blockchain Summit, который прошел 14 и 15 июня в китайском городе Чэнду. Участники подтвердили свою поддержку Segwit2x и договорились о новом графике тестирования и развертывании Segwit2x до 1 августа – дня, когда запланирован запуск конкурирующего обновления BIP148 (UASF).
Согласно Твиттеру CnLedger, майнинговые пулы и биржи, входящие в группу и поддержавшие ускоренное развертывании Segwit2x, включают Antpool, Btc.top, Bixin, BTCC, F2Pool, Huobi, OKcoin, ViaBTC, BW, 1Hash, Canoe, Batpool и Bitkan, то есть все крупные китайские криптовалютные компании. Группа заявила:
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«Для эффективного решения проблемы перегрузки сети, мы ускорим разработку решения для масштабирования Биткоина и обеспечим его устойчивое, грамотное и стабильное развитие», - говорится в заявлении группы. «Мы немедленно начинаем тестирование Segwit2x в testnet5.
В понедельник 19 июня мы начнем голосование за поддержку обновления. Чтобы избежать использования голосов по BIP9 для искажения результатов голосования, мы добавим пометку «NYA» в coinbase – это окажет поддержку Segwit2x».
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«Мы собираемся активировать программу New York Consensus Segwit2x до 31 июля».
План Битмайна против BIP148
Заявление группы майнеров последовало вскоре после анонса Bitmain, рассказавшей о своем плане защиты от хардфорка, который произойдет после активации обновления BIP148 - так называемом UAHF. При этом президент компании Жиан Ву назвал BIP148 атакой на Биткоин. На саммите 14 июня он говорил о том, как собирается предотвратить активацию BIP148, подчеркнув все его недостатки, среди которых низкий хэшрейт сети с BIP148 и соответственно долгое подтверждение транзакций и слабая защита от различных атак.
Многие майнеры, посетившие мероприятие, считают, что разработчики Bitcoin Core не выполнили обещание, которое они дали в феврале прошлого года на конференции Hong Kong Consensus. Тогда они заявили, что произведут хардфорк Биткоина и увеличат размер блока до 2Мб. Активация Segwit2x станет исполнением этого обещания, которому уже пошел второй год.
Это объединение китайских компаний станет самым мощным после Гонконгского заседания в феврале прошлого года. Кроме того, консолидация всех крупных китайских майнеров и бирж впервые недвусмысленно направлена против Bitcoin Core, в то время как прежде многие из них напрямую поддерживали SegWit и даже UASF. Очевидно, бизнес начинает понимать, что саботаж Нью-Йоркского соглашения и дальнейшее затягивание противостояния опасны для будущего Биткоина.