Общее количество биткойноматов стремительно растёт

Общее количество биткойноматов, установленных в мае этого года, практически в два раза превысило апрельские данные. Рост числа биткойноматов по всему миру составил 6.7%, при этом количество биткойноматов в Соединённых Штатах и Канаде увеличилось почти на 8%.
Напомним, что в мае наблюдался серьёзный рост цены на биткоин, именно этот факт дал толчок к увеличению количества устанавливаемых биткойноматов.
По информации сайта Coinatmradar, в мае было установлено 95 новых терминалов. В то же время, 17 биткойноматов было закрыто, таким образом, общее количество действующих терминалов составляет сейчас 1236.
Основной рост наблюдается на территории Северной Америки, причём в Америке число биткойноматов увеличилось на 7.8% (+12 терминалов), в Великобритании - на 11.5% (+7 биткойноматов), а в Японии – на 36.4% (+4 биткойномата).
75% всех биткойноматов находится в Северной Америке
В настоящее время лидером по количеству действующих биткойноматов являются Соединённые Штаты. Сейчас в стране функционирует 851 терминал. Канада занимает второе место, количество биткойноматов здесь составляет 167, далее следуют Великобритания (68 биткойноматов), Испания (34 биткойномата), Австрия (25 биткойноматов) и Финляндия (21 биткойномат).
По информации Coinatmradar, сейчас на территории Северной Америки находится 75% всех биткойноматов. Количество криптовалютных терминалов в Европе составляет 20%.
Тем не менее, следует отметить, что данные Coinatmradar практически полностью основаны на информации, полученной от крупных компаний-производителей биткойноматов. Таким образом, информация может быть не совсем точной, так как она не отражает данных о терминалах, установленных самостоятельно.
Однако несмотря на то, что количество биткойноматов, выпускаемое основными производителями - показатель достаточно узкий для того, чтобы судить по нему о развитии криптовалютной экономики, из этой информации можно сделать вывод, что большинству стран развивающегося мира предстоит пройти длинный путь к развитию собственной криптовалютной экономики и инфраструктуры.