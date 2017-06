Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 09:01 Сегодня, 09:01 Сегодня, 08:24 #1 Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 2,158 Благодарностей: 773 УГ: 15 КП: 0.314 подарки Steemit опять меняет правила: хардфорк №19 назначен на 20 июня

После драматических событий марта и последовавшим за ними переходным периодом, в социальной сети Steemit наступил период относительного процветания. Стремительный рост курсов основных криптовалют не обошел стороной и STEEM: после более чем 20-кратного роста, он стабилизировался в районе двух долларов за STEEM, что привело к пропорциональному росту пула вознаграждений, из которого производятся выплаты участникам. Правда, предыдущий хардфорк обнулил пул вознаграждений, и его восстановление заняло немногим больше месяца, в течение которого выплаты были гораздо меньше обычного, однако уже в начале мая пул восстановился. По состоянию на 17 июня объем пула составляет более 3 миллионов долларов; для сравнения можно напомнить, что в момент максимального падения курса 11 марта, объем пула был всего 20 тысяч долларов.



Пропорционально росли и другие показатели: 17 июня количество аккаунтов в сети превысило 200 000, хотя трудно сказать, какой процент из них составляют «живые» пользователи.



Однако, несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, основные недостатки, присущие экономической модели Steemit с самого начала, остаются нерешенными. Прежде всего, это крайне неравномерное распределение богатства: 93% монет STEEM находятся в руках 1% пользователей, и это не включая счет @steemit (если его включить, то это еще усугубит ситуацию). Это означает, что киты (участники, обладающие более 384 000 SP, или 800 Mvest) полностью контролируют распределение выплат за посты: согласно нынешним правилам, сила апвота (или лайка) пропорциональна квадрату SP на счете голосующего.



Попытка изменить положение была предпринята в первой версии хардфорка №17: планировалось изменить квадратичную систему голосования на квазилинейную, однако это предложение было заблокировано большинством свидетелей Steemit. В качестве замены, киты временно отказались от голосования полной мощностью своих аккаунтов за посты (так называемый «эксперимент»). Таким образом, хардфорк №18, заменивший неудавшийся №17, свелся к нескольким техническим изменениям. В отсутствие китов, контроль за пулом вознаграждений перешел к «гильдиям» – группам пользователей, объединившим свою мощность в голосовании за определенные посты.



Весьма вероятно, что немалую часть участников этих гильдий составили вновь зарегистрированные аккаунты китов, которым они делегировали часть своего капитала (возможность делегирования/займа SP была реализована в хардфорке 18).



Таким образом, ситуация осталась прежней: как можно видеть, большая часть пула вознаграждений распределяется среди небольшого числа одних и тех же авторов, а повышение выплат большинству обычных участников обусловлено, в основном, ростом курса STEEM, характерного для большинства криптовалют в 2017 году – тенденцией, которая вполне может изменить направление.



Первым тревожным сигналом можно считать значительное увеличение Power Down (процедура вывода Steem Power в ликвидный STEEM, для его последующей продажи). Диаграмма Power Down от @me-tarzan:





Хардфорк №19 «Равенство»



Изменить ситуацию планируется с помощью хардфорка, получившего название «Равенство» (Equality), который станет 19-м с марта 2016 года, когда сеть Steemit начала свою работу. Изменения уже получили одобрение большинства свидетелей, и скорее всего, форк будет реализован.



Активация нового кода состоится 20 июня в 15-00 UTC (18-00 по Москве). Помимо ряда технических усовершенствований, вот три нововведения, которые могут существенно изменить существующую расстановку сил:

Линейная шкала вознаграждений вместо квадратичной. Это значит, что пользователь c с капиталом 1000 Mvest будет иметь в тысячу раз большее влияние на распределение пула, чем пользователь с 1 Mvest; текущее соотношение составляет миллион к одному (1000*1000/1). В формуле голосования используются Mvest, а не SP. Соотношение Mvest\SP динамическое, его можно смотреть здесь.

Усиление индивидуальных апвотов в 4 раза, при одновременном повышении в 4 раза стоимости апвота. Если сейчас пользователь может сделать 40 апвотов в день, и его сила голоса уменьшится до 83%, то после хард форка, он сможет сделать только 10 апвотов в день. Скорость восстановления силы голоса не меняется и составляет 0,83% в час. По замыслу разработчиков, в выигрыше окажутся пользователи с небольшим капиталом (меньше 1 Mvest), так как у них отсутствует возможность менять силу голосования. Пользователи с капиталом больше 1 Mvest смогут понизить силу голоса до 25%, и для них ничего не изменится.

Киты смогут снова голосовать полным капиталом.

Сразу после активации форка, баланс невыплаченных вознаграждений пользователей изменится (выплата происходит по истечении 7 дней с момента публикации). У авторов, за которых голосовали только киты, сумма к выплате упадет, а у тех, за кого голосовал «планктон» – увеличится. Однако, чаще всего, за посты голосуют и те и другие, так что изменения затруднительно предсказать заранее. Добавит неопределенности и усреднение выплат по новым правилам. В общем, пользователи должны быть готовы к тому, что сразу по активации форка, размер их будущих выплат изменится. Это все, что можно сказать заранее.



Предполагается, что нововведения должны затруднить жизнь профессиональным кураторам (зарабатывающим автоматизированным голосованием за посты с помощью ботов).



Критики указывают на недостаточность изменений: так, согласно @aggroed, введение линейной шкалы с одновременным возвратом голосования китов приведет к тому, что вместо контроля над 99% процентами пула, после форка киты будут контролировать 93%. Тем не менее, мало кто сомневается, что это шаг в правильном направлении.



Однако предложение продолжить эксперимент по запрету китам голосовать полной мощностью капитала не выдерживает критики. Согласившись на эксперимент, киты и так в течение двух месяцев добровольно несли убытки. Если они сочтут, что продолжение их участия в работе сети невыгодно, они могут начать массированный Power Down с последующим выводом капитала, что приведет к избытку ликвидного STEEM на рынке, и падению курса.



Заключение



В марте исполнился год с запуска Steemit. За это время сеть не смогла составить конкуренцию распространенным социальным сетям. Ее можно рассматривать только как продолжающийся социальный эксперимент в нарождающейся «экономике внимания». Гипотеза о том, что экономика сама собой будет проталкивать в топ качественный контент, пок не находит подтверждения. Скорее, написание постов в Steemit пока можно уподобить майнингу на основе PoW, в котором голосование кита или гильдии за какой-либо пост аналогично найденному блоку.



Новый хардфорк вряд ли решит основные проблемы сети, но решимость разработчиков постоянно двигаться вперед, хотя бы и небольшими шагами, порождает оптимизм относительно будущего проекта.



Источник После драматических событий марта и последовавшим за ними переходным периодом, в социальной сети Steemit наступил период относительного процветания. Стремительный рост курсов основных криптовалют не обошел стороной и STEEM: после более чем 20-кратного роста, он стабилизировался в районе двух долларов за STEEM, что привело к пропорциональному росту пула вознаграждений, из которого производятся выплаты участникам. Правда, предыдущий хардфорк обнулил пул вознаграждений, и его восстановление заняло немногим больше месяца, в течение которого выплаты были гораздо меньше обычного, однако уже в начале мая пул восстановился. По состоянию на 17 июня объем пула составляет более 3 миллионов долларов; для сравнения можно напомнить, что в момент максимального падения курса 11 марта, объем пула был всего 20 тысяч долларов.Пропорционально росли и другие показатели: 17 июня количество аккаунтов в сети превысило 200 000, хотя трудно сказать, какой процент из них составляют «живые» пользователи.Однако, несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, основные недостатки, присущие экономической модели Steemit с самого начала, остаются нерешенными. Прежде всего, это крайне неравномерное распределение богатства: 93% монет STEEM находятся в руках 1% пользователей, и это не включая счет @steemit (если его включить, то это еще усугубит ситуацию). Это означает, что киты (участники, обладающие более 384 000 SP, или 800 Mvest) полностью контролируют распределение выплат за посты: согласно нынешним правилам, сила апвота (или лайка) пропорциональна квадрату SP на счете голосующего.Попытка изменить положение была предпринята в первой версии хардфорка №17: планировалось изменить квадратичную систему голосования на квазилинейную, однако это предложение было заблокировано большинством свидетелей Steemit. В качестве замены, киты временно отказались от голосования полной мощностью своих аккаунтов за посты (так называемый «эксперимент»). Таким образом, хардфорк №18, заменивший неудавшийся №17, свелся к нескольким техническим изменениям. В отсутствие китов, контроль за пулом вознаграждений перешел к «гильдиям» – группам пользователей, объединившим свою мощность в голосовании за определенные посты.Весьма вероятно, что немалую часть участников этих гильдий составили вновь зарегистрированные аккаунты китов, которым они делегировали часть своего капитала (возможность делегирования/займа SP была реализована в хардфорке 18).Таким образом, ситуация осталась прежней: как можно видеть, большая часть пула вознаграждений распределяется среди небольшого числа одних и тех же авторов, а повышение выплат большинству обычных участников обусловлено, в основном, ростом курса STEEM, характерного для большинства криптовалют в 2017 году – тенденцией, которая вполне может изменить направление.Первым тревожным сигналом можно считать значительное увеличение Power Down (процедура вывода Steem Power в ликвидный STEEM, для его последующей продажи). Диаграмма Power Down от @me-tarzan:Изменить ситуацию планируется с помощью хардфорка, получившего название «Равенство» (Equality), который станет 19-м с марта 2016 года, когда сеть Steemit начала свою работу. Изменения уже получили одобрение большинства свидетелей, и скорее всего, форк будет реализован.Активация нового кода состоится 20 июня в 15-00 UTC (18-00 по Москве). Помимо ряда технических усовершенствований, вот три нововведения, которые могут существенно изменить существующую расстановку сил:Сразу после активации форка, баланс невыплаченных вознаграждений пользователей изменится (выплата происходит по истечении 7 дней с момента публикации). У авторов, за которых голосовали только киты, сумма к выплате упадет, а у тех, за кого голосовал «планктон» – увеличится. Однако, чаще всего, за посты голосуют и те и другие, так что изменения затруднительно предсказать заранее. Добавит неопределенности и усреднение выплат по новым правилам. В общем, пользователи должны быть готовы к тому, что сразу по активации форка, размер их будущих выплат изменится. Это все, что можно сказать заранее.Предполагается, что нововведения должны затруднить жизнь профессиональным кураторам (зарабатывающим автоматизированным голосованием за посты с помощью ботов).Критики указывают на недостаточность изменений: так, согласно @aggroed, введение линейной шкалы с одновременным возвратом голосования китов приведет к тому, что вместо контроля над 99% процентами пула, после форка киты будут контролировать 93%. Тем не менее, мало кто сомневается, что это шаг в правильном направлении.Однако предложение продолжить эксперимент по запрету китам голосовать полной мощностью капитала не выдерживает критики. Согласившись на эксперимент, киты и так в течение двух месяцев добровольно несли убытки. Если они сочтут, что продолжение их участия в работе сети невыгодно, они могут начать массированный Power Down с последующим выводом капитала, что приведет к избытку ликвидного STEEM на рынке, и падению курса.В марте исполнился год с запуска Steemit. За это время сеть не смогла составить конкуренцию распространенным социальным сетям. Ее можно рассматривать только как продолжающийся социальный эксперимент в нарождающейся «экономике внимания». Гипотеза о том, что экономика сама собой будет проталкивать в топ качественный контент, пок не находит подтверждения. Скорее, написание постов в Steemit пока можно уподобить майнингу на основе PoW, в котором голосование кита или гильдии за какой-либо пост аналогично найденному блоку.Новый хардфорк вряд ли решит основные проблемы сети, но решимость разработчиков постоянно двигаться вперед, хотя бы и небольшими шагами, порождает оптимизм относительно будущего проекта.

Инвестирую тут MONHYIP!

HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 09:01 Сегодня, 09:01 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO WavesPlatform.com Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Анаэль 2017 Архив: Форекс-блоги Vasyaenergy Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение steemit.com - Steemit (STEEM) Klyck Другие криптовалюты 0 12.04.2017 20:29 Социальная сеть Steemit провела хардфорк Сергей Горин Новости криптовалют 1 13.12.2016 16:57 Хардфорк Эфириума назначен на 20 июля clipman77 Ethereum 0 18.07.2016 23:14 Закат доллара назначен на октябрь Drum13 Политика и экономика 10 23.05.2015 01:16 Шувалов назначен ответственным за финансовую стабильность fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2015 22:32



Случайные темы ПАММ-счет Matfor: 6901 (Privatefx.com) От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» Турнир "Лига MMGP и BetForum" №3 (призовой фонд 100$ от Kinser) От tiu-bik в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт» Новый проект от автора EA Euronis v4200 От NikitaEuron в разделе «Программное обеспечение» Начало сезонов От s_shevchenko в разделе «Букмекерство: общий форум» Trader INC - traderinc.us От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» WMID 812118255249 - Возьму кредит 600вмз От jc-jc в разделе «Архив: Прием лимитов доверия» Пользователей 413,686 Тем 474,680 Сообщений 11,761,603