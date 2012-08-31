Steemit опять меняет правила: хардфорк №19 назначен на 20 июня

После драматических событий марта и последовавшим за ними переходным периодом, в социальной сети Steemit наступил период относительного процветания. Стремительный рост курсов основных криптовалют не обошел стороной и STEEM: после более чем 20-кратного роста, он стабилизировался в районе двух долларов за STEEM, что привело к пропорциональному росту пула вознаграждений, из которого производятся выплаты участникам. Правда, предыдущий хардфорк обнулил пул вознаграждений, и его восстановление заняло немногим больше месяца, в течение которого выплаты были гораздо меньше обычного, однако уже в начале мая пул восстановился. По состоянию на 17 июня объем пула составляет более 3 миллионов долларов; для сравнения можно напомнить, что в момент максимального падения курса 11 марта, объем пула был всего 20 тысяч долларов.
Пропорционально росли и другие показатели: 17 июня количество аккаунтов в сети превысило 200 000, хотя трудно сказать, какой процент из них составляют «живые» пользователи.
Однако, несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, основные недостатки, присущие экономической модели Steemit с самого начала, остаются нерешенными. Прежде всего, это крайне неравномерное распределение богатства: 93% монет STEEM находятся в руках 1% пользователей, и это не включая счет @steemit (если его включить, то это еще усугубит ситуацию). Это означает, что киты (участники, обладающие более 384 000 SP, или 800 Mvest) полностью контролируют распределение выплат за посты: согласно нынешним правилам, сила апвота (или лайка) пропорциональна квадрату SP на счете голосующего.
Попытка изменить положение была предпринята в первой версии хардфорка №17: планировалось изменить квадратичную систему голосования на квазилинейную, однако это предложение было заблокировано большинством свидетелей Steemit. В качестве замены, киты временно отказались от голосования полной мощностью своих аккаунтов за посты (так называемый «эксперимент»). Таким образом, хардфорк №18, заменивший неудавшийся №17, свелся к нескольким техническим изменениям. В отсутствие китов, контроль за пулом вознаграждений перешел к «гильдиям» – группам пользователей, объединившим свою мощность в голосовании за определенные посты.
Весьма вероятно, что немалую часть участников этих гильдий составили вновь зарегистрированные аккаунты китов, которым они делегировали часть своего капитала (возможность делегирования/займа SP была реализована в хардфорке 18).
Таким образом, ситуация осталась прежней: как можно видеть, большая часть пула вознаграждений распределяется среди небольшого числа одних и тех же авторов, а повышение выплат большинству обычных участников обусловлено, в основном, ростом курса STEEM, характерного для большинства криптовалют в 2017 году – тенденцией, которая вполне может изменить направление.
Первым тревожным сигналом можно считать значительное увеличение Power Down (процедура вывода Steem Power в ликвидный STEEM, для его последующей продажи). Диаграмма Power Down от @me-tarzan:
Хардфорк №19 «Равенство»
Изменить ситуацию планируется с помощью хардфорка, получившего название «Равенство» (Equality), который станет 19-м с марта 2016 года, когда сеть Steemit начала свою работу. Изменения уже получили одобрение большинства свидетелей, и скорее всего, форк будет реализован.
Активация нового кода состоится 20 июня в 15-00 UTC (18-00 по Москве). Помимо ряда технических усовершенствований, вот три нововведения, которые могут существенно изменить существующую расстановку сил:
- Линейная шкала вознаграждений вместо квадратичной. Это значит, что пользователь c с капиталом 1000 Mvest будет иметь в тысячу раз большее влияние на распределение пула, чем пользователь с 1 Mvest; текущее соотношение составляет миллион к одному (1000*1000/1). В формуле голосования используются Mvest, а не SP. Соотношение Mvest\SP динамическое, его можно смотреть здесь.
- Усиление индивидуальных апвотов в 4 раза, при одновременном повышении в 4 раза стоимости апвота. Если сейчас пользователь может сделать 40 апвотов в день, и его сила голоса уменьшится до 83%, то после хард форка, он сможет сделать только 10 апвотов в день. Скорость восстановления силы голоса не меняется и составляет 0,83% в час. По замыслу разработчиков, в выигрыше окажутся пользователи с небольшим капиталом (меньше 1 Mvest), так как у них отсутствует возможность менять силу голосования. Пользователи с капиталом больше 1 Mvest смогут понизить силу голоса до 25%, и для них ничего не изменится.
- Киты смогут снова голосовать полным капиталом.
Сразу после активации форка, баланс невыплаченных вознаграждений пользователей изменится (выплата происходит по истечении 7 дней с момента публикации). У авторов, за которых голосовали только киты, сумма к выплате упадет, а у тех, за кого голосовал «планктон» – увеличится. Однако, чаще всего, за посты голосуют и те и другие, так что изменения затруднительно предсказать заранее. Добавит неопределенности и усреднение выплат по новым правилам. В общем, пользователи должны быть готовы к тому, что сразу по активации форка, размер их будущих выплат изменится. Это все, что можно сказать заранее.
Предполагается, что нововведения должны затруднить жизнь профессиональным кураторам (зарабатывающим автоматизированным голосованием за посты с помощью ботов).
Критики указывают на недостаточность изменений: так, согласно @aggroed, введение линейной шкалы с одновременным возвратом голосования китов приведет к тому, что вместо контроля над 99% процентами пула, после форка киты будут контролировать 93%. Тем не менее, мало кто сомневается, что это шаг в правильном направлении.
Однако предложение продолжить эксперимент по запрету китам голосовать полной мощностью капитала не выдерживает критики. Согласившись на эксперимент, киты и так в течение двух месяцев добровольно несли убытки. Если они сочтут, что продолжение их участия в работе сети невыгодно, они могут начать массированный Power Down с последующим выводом капитала, что приведет к избытку ликвидного STEEM на рынке, и падению курса.
Заключение
В марте исполнился год с запуска Steemit. За это время сеть не смогла составить конкуренцию распространенным социальным сетям. Ее можно рассматривать только как продолжающийся социальный эксперимент в нарождающейся «экономике внимания». Гипотеза о том, что экономика сама собой будет проталкивать в топ качественный контент, пок не находит подтверждения. Скорее, написание постов в Steemit пока можно уподобить майнингу на основе PoW, в котором голосование кита или гильдии за какой-либо пост аналогично найденному блоку.
Новый хардфорк вряд ли решит основные проблемы сети, но решимость разработчиков постоянно двигаться вперед, хотя бы и небольшими шагами, порождает оптимизм относительно будущего проекта.