Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Зарабатываем в месте с Forex4you

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Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
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Старый Сегодня, 03:38
#1
Интересующийся
 
Имя: Yury
Пол: Мужской
Адрес: Химки
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 06.05.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Зарабатываем в месте с Forex4you
Компания Forex4you предоставляет высокотехнологичный и профессиональный сервис. Выбирая Forex4you своим брокером, Вы получаете самый доступный вариант выхода на рынок по технологии No Dealing Desk c исполнением сделок по принципу BBO. Мы предоставляем широкий выбор счетов с постоянно растущим набором торговых инструментов, Вы найдете подходящие условия торговли независимо от своего уровня: "Cent" для самообучения, "Cent NDD" для доступного выхода на межбанковский валютный рынок; "Classic" для тех, кто научился зарабатывать; и "Pro" для профессионалов рынка Forex. Торговля в Forex4you - это: Самые современные технологии: плавающий спред от 0 пунктов, Market Execution, BBO (Best Bid Offer), One Click Trading, торговля советниками. Cпособы ввода/вывода средств: банковские карты и переводы, электронные кошельки (Qiwi, Webmoney, Skrill и т.д.), платежные терминалы, Интернет-банки. Ввод/вывод средств в течение нескольких минут. Эксклюзивное мобильное приложение Forex4you Mobile Application Информационная поддержка: новостная лента от крупнейшего мирового агентства Dow Jones Newswires (UK), прогнозы от Trading Central (US); аналитика и плагин от Autochartist;Использование ПАММ-Сервиса: безопасное инвестирование средств в торговлю опытных трейдеров Копирование сделок посредством социального трейдинг-сервиса Удобный интерфейс «Личный Кабинет»: управление Вашими торговыми счетами; просмотр торговых операций; Партнерские программы: для владельцев сайтов, офисов и трейдеров с самыми выгодными условиями и регулярными выплатами. «Разбор полетов»: бесплатный сервис анализа Вашей торговой активности в Личном Кабинете; Акции и конкурсы: на регулярной основе; Техническая поддержка: круглосуточно LiveChat на сайте и бесплатная горячая линия 24/5; Открыть реальный счёт
ledovski на форуме  
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Метки
деньги, заработок, инвестирование, работа на дому
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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