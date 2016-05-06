Зарабатываем в месте с Forex4you

Компания Forex4you предоставляет высокотехнологичный и профессиональный сервис. Выбирая Forex4you своим брокером, Вы получаете самый доступный вариант выхода на рынок по технологии No Dealing Desk c исполнением сделок по принципу BBO. Мы предоставляем широкий выбор счетов с постоянно растущим набором торговых инструментов, Вы найдете подходящие условия торговли независимо от своего уровня: "Cent" для самообучения, "Cent NDD" для доступного выхода на межбанковский валютный рынок; "Classic" для тех, кто научился зарабатывать; и "Pro" для профессионалов рынка Forex. Торговля в Forex4you - это: Самые современные технологии: плавающий спред от 0 пунктов, Market Execution, BBO (Best Bid Offer), One Click Trading, торговля советниками. Cпособы ввода/вывода средств: банковские карты и переводы, электронные кошельки (Qiwi, Webmoney, Skrill и т.д.), платежные терминалы, Интернет-банки. Ввод/вывод средств в течение нескольких минут. Эксклюзивное мобильное приложение Forex4you Mobile Application Информационная поддержка: новостная лента от крупнейшего мирового агентства Dow Jones Newswires (UK), прогнозы от Trading Central (US); аналитика и плагин от Autochartist;Использование ПАММ-Сервиса: безопасное инвестирование средств в торговлю опытных трейдеров Копирование сделок посредством социального трейдинг-сервиса Удобный интерфейс «Личный Кабинет»: управление Вашими торговыми счетами; просмотр торговых операций; Партнерские программы: для владельцев сайтов, офисов и трейдеров с самыми выгодными условиями и регулярными выплатами. «Разбор полетов»: бесплатный сервис анализа Вашей торговой активности в Личном Кабинете; Акции и конкурсы: на регулярной основе; Техническая поддержка: круглосуточно LiveChat на сайте и бесплатная горячая линия 24/5; Открыть реальный счёт