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Японский стартап TBM привлёк $9,1 млн в технологию производства бумаги из камня

Японский бизнесмен г-н Нобуйоши Ямасаки смог запустить у себя на производстве уникальную технологию по выпуску бумаги из известняка, который является осадочной горной породой, а фактически камнем. Известно, что этого природного ресурса хватит на нашей планете еще на многие сотни и сотни лет, а это в свою очередь позволит сохранить на Земле множество лесов и сэкономит огромные запасы пресной воды, т.е. другими словами такое производство самым положительным образом скажется на экологии и на сохранении окружающей среды для будущих поколений в том числе.



Под это несомненно доброе дело господином Ямасаки в 2012 году был учрежден стартап под названием "







А всё дело в том, что основную прибыль этот стартап получает от изготовления визиток - это их специализация. Визитки, выпуск которых они наладили к настоящему моменту, имеют блестящую поверхность и это более крепкая бумага, чем та, из которой обычно делают стандартные визитки, по-крайней мере переломить такую визитку стоит гораздо больше усилий и это же самое относится к попытке разорвать её пополам. Господин Ямасаки также хвалится, что на его бумаге можно также спокойно делать записи даже под водой и это так и есть на самом деле.



Вообще сам г-н Ямасаки всесторонне развитый человек. Он никогда не стоит на месте, а постоянно в поиске и в решении всякого рода задач и важных вопросов. Между тем, журналистам он признается, что в 15 лет он бросил школу и пошёл осваивать плотницкое дело. Потом, побывав какое-то время плотником, он переквалифицировался в продавца подержаных авто, ну а в итоге сейчас он глава средней по размерам японской компании со штатом в 80 человек и с массой планов на её будущее развитие.



Когда-то его очень поразило то, как в средние века создавали свои творения архитекторы и зодчие Европы и которыми до сих пор восхищаются многие люди во всем мире и вот тогда он для себя твердо решил, что оставит после себя нечто подобное, так чтобы тоже было бы на века. И в одной из своих поездок на Тайвань, он вдруг увидел бумагу произведенную из камня и он понял, что это как раз то, что именно он и искал ранее - надо только разработать собственную технологию. И вот прошло достаточно много лет и производство, которым он теперь очень гордится запущено и выдает качественную продукцию, которая уже пользуется большим спросом. Например, только что они подписали договор на печать меню для японских ресторанов суши Sushiro Global Holdings Ltd, а это более 400 подобных предприятий питания раскиданных по всей стране восходящего Солнца.



Бумага, которую сейчас выпускает TBM получила название "Limex" и главная фишка в ней, то что она производится без какого-либо участия воды. Сравните сами: - для выпуска 1 тонны обычной бумаги нужно 100 тонн качественной воды и плюс 20 стандартных деревьев. На ТВМ для этого нужно всего тонна известняка и около 200 килограмм полиолефина (это полимеры получаемые из низкомолекулярных веществ) и всё! Господин Ямасаки в связи с этим напоминает, что население Земли неуклонно растёт и проблема с пресной водой с каждым годом чувствуется всё острее и вот вам реальная экономия на этом важном ресурсе - его бумага изготовленная из камня. Ведь уже подсчитано, что через двенадцать лет потребность землян в бумаге удвоится и тут такое эффективное решение этой проблемы будет как нельзя кстати.







У Ямасаки просто "наполеоновские планы" на будущее - к 2030 году он хочет, чтобы его компания приносила доход в размере 1 трлн йен в год (~ $9 млрд). Бизнесмен намерен приобрести чуть ли не сотни заводов про производству известняка по всему миру и наладить выпуск подобной бумаги в регионах, где воды очень мало, как в том же, например, Марокко.



Но пока предприятие делает свои первые шаги в этом направлении и как сообщается недавно они привлекли дополнительное финансирование в размере 9,1 млн долл. США. А также через 2,5 года Ямасаки собирается выйти на IPO с пакетом своих акций. Бизнесмен полон новых планов и начинаний и следующим шагом по его словам будет запуск в эксплуатацию завода мощностью в 30 000 тонн бумаги нового типа и уже через 2,5 года.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59470216a27cc Японский бизнесмен г-н Нобуйоши Ямасаки смог запустить у себя на производстве уникальную технологию по выпуску бумаги из известняка, который является осадочной горной породой, а фактически камнем. Известно, что этого природного ресурса хватит на нашей планете еще на многие сотни и сотни лет, а это в свою очередь позволит сохранить на Земле множество лесов и сэкономит огромные запасы пресной воды, т.е. другими словами такое производство самым положительным образом скажется на экологии и на сохранении окружающей среды для будущих поколений в том числе.Под это несомненно доброе дело господином Ямасаки в 2012 году был учрежден стартап под названием " TBM " и уже к 2015 году был построен специальный завод для такого необычного дела. Правда до его реального запуска в коммерческое производство потребовался еще год с лишним и вот с июня прошлого года это предприятие начало выпускать свою основную продукцию - бумагу произведенную из известняка. И как утверждает сам Ямасаки, когда они впервые по этой технологии изготовили свою бумажную визитку и краску на ней нельзя было стереть при касании, то все сотрудники были просто изумлены - наконец-то у них всё получилось.А всё дело в том, что основную прибыль этот стартап получает от изготовления визиток - это их специализация. Визитки, выпуск которых они наладили к настоящему моменту, имеют блестящую поверхность и это более крепкая бумага, чем та, из которой обычно делают стандартные визитки, по-крайней мере переломить такую визитку стоит гораздо больше усилий и это же самое относится к попытке разорвать её пополам. Господин Ямасаки также хвалится, что на его бумаге можно также спокойно делать записи даже под водой и это так и есть на самом деле.Вообще сам г-н Ямасаки всесторонне развитый человек. Он никогда не стоит на месте, а постоянно в поиске и в решении всякого рода задач и важных вопросов. Между тем, журналистам он признается, что в 15 лет он бросил школу и пошёл осваивать плотницкое дело. Потом, побывав какое-то время плотником, он переквалифицировался в продавца подержаных авто, ну а в итоге сейчас он глава средней по размерам японской компании со штатом в 80 человек и с массой планов на её будущее развитие.Когда-то его очень поразило то, как в средние века создавали свои творения архитекторы и зодчие Европы и которыми до сих пор восхищаются многие люди во всем мире и вот тогда он для себя твердо решил, что оставит после себя нечто подобное, так чтобы тоже было бы на века. И в одной из своих поездок на Тайвань, он вдруг увидел бумагу произведенную из камня и он понял, что это как раз то, что именно он и искал ранее - надо только разработать собственную технологию. И вот прошло достаточно много лет и производство, которым он теперь очень гордится запущено и выдает качественную продукцию, которая уже пользуется большим спросом. Например, только что они подписали договор на печать меню для японских ресторанов суши Sushiro Global Holdings Ltd, а это более 400 подобных предприятий питания раскиданных по всей стране восходящего Солнца.Бумага, которую сейчас выпускает TBM получила название "Limex" и главная фишка в ней, то что она производится без какого-либо участия воды. Сравните сами: - для выпуска 1 тонны обычной бумаги нужно 100 тонн качественной воды и плюс 20 стандартных деревьев. На ТВМ для этого нужно всего тонна известняка и около 200 килограмм полиолефина (это полимеры получаемые из низкомолекулярных веществ) и всё! Господин Ямасаки в связи с этим напоминает, что население Земли неуклонно растёт и проблема с пресной водой с каждым годом чувствуется всё острее и вот вам реальная экономия на этом важном ресурсе - его бумага изготовленная из камня. Ведь уже подсчитано, что через двенадцать лет потребность землян в бумаге удвоится и тут такое эффективное решение этой проблемы будет как нельзя кстати.У Ямасаки просто "наполеоновские планы" на будущее - к 2030 году он хочет, чтобы его компания приносила доход в размере 1 трлн йен в год (~ $9 млрд). Бизнесмен намерен приобрести чуть ли не сотни заводов про производству известняка по всему миру и наладить выпуск подобной бумаги в регионах, где воды очень мало, как в том же, например, Марокко.Но пока предприятие делает свои первые шаги в этом направлении и как сообщается недавно они привлекли дополнительное финансирование в размере 9,1 млн долл. США. А также через 2,5 года Ямасаки собирается выйти на IPO с пакетом своих акций. Бизнесмен полон новых планов и начинаний и следующим шагом по его словам будет запуск в эксплуатацию завода мощностью в 30 000 тонн бумаги нового типа и уже через 2,5 года.По материалам источник

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