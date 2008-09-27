Полезный опыт

После жалобы жительницы Апатитов возбуждено дело о ненадлежащем оказании медпомощи.
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Следователи Мурманской области в рамках расследования уголовного дела о халатности допросили жительницу города Апатиты Дарью Старикову, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обратилась к главе государства с жалобой о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Наталью Тростину.
«Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента её рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена», — сообщила Тростина.
Представитель СК также отметила, что следствие продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медучреждения своих обязанностей, допрашивается медперсонал, а также назначены необходимые судмедэкспертизы.
Больная раком жительница Мурманской области Дарья Старикова обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. По её словам, в городе Апатиты не осталось узких специалистов.
СК России возбудил дело о ненадлежащем оказании медпомощи.
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