Reddit хочет привлечь $150 млн инвестиций – компания оценивается в $1,7 млрд

Социальная сеть Reddit («передовица интернета») хочет привлечь $150 млн инвестиций – переговоры об этом ведутся с потенциальными акционерами в последние недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В рамках этого раунда привлечения финансирования компания оценивается в $1,7 млрд.
Представительница Reddit сообщила, что пока никаких соглашений по инвестициям не заключено, и отказалась от дальнейших комментариев.
Reddit была основана в 2005 году. В следующем году основатели – Стив Хаффман и Алексис Оганян – продали компанию Conde Nast. В 2011 году Conde Nast выделила компанию в отдельный бизнес, сохранив в нем лишь долю.
В 2014 году Reddit привлекла $50 млн, причем в числе инвесторов были, например, Джошуа Кушнер, Питер Тиль, Марк Андреессен, Джаред Лето и Снуп Дог.
Компания немало экспериментировала со своей бизнес-моделью, различными рекламными форматами и вариантами подписки.
По данным Alexa, сайт Reddit – четвертый по посещаемости в США и седьмой в мире.
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